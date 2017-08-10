Trilyonlarca bütçe, sorgulamayan eğitim: İmam hatip liselerinde her 5 kişiden biri üniversiteli oldu!

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından imam hatip liselerinin (İHL) başarı oranı tartışma yarattı. İHL mezunu her 5 kişiden sadece birinin lisans programlarına yerleşmesi ile ortaya çıkan başarısızlığı değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Trilyonlarca lira bütçe ayrılmasına rağmen başarı elde edilemiyor. Çünkü bilim yok. Sorgulamayan, bilim referansı olmayan bir eğitimden başarı elde edemezler. Çocuklara yazık ediyorlar” dedi.

'Tablo karanlık’

Aydoğan başarısızlığın nedenine ilişkin ise “Son dönemdeki yeni yönetmelik ve müfredatla bütün derslerin içeriği bilimden uzaklaştırılarak dini referanslara bağlanıyor. Ensar, İlim Yayma gibi vakıflarla yapılan protokollerle de hem örgün hem yaygın eğitim aşama aşama cemaatler arasında paylaştırılıyor. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde karanlık bir tablo var” ifadelerini kullandı.

MEB ‘açık’ kapatacak

İmam hatiplerin 2012’den başlayarak önünün sonuna kadar açıldığını belirten Aydoğan, “Vakıfların, derneklerin ve sermaye gruplarının imam hatipleri desteklemesinin önünü açtılar. En donanımlı okul binaları imam hatip okulları. Diğer okullarda bir sürü eksiklik varken, badanası bile yapılmıyorken imam hatip liseleri en çok bütçeyi alıyor” dedi. Aytekin, “MEB’in yeni Kurum Açma Kapatma Yönetmeliği ile fen lisesi ve diğer lise türlerini açmanın önünü kapattılar. İmam hatipleri ise kolaylaştırdılar. Bu yönetmelik ile çocukların imam hatip lisesi dışında gidebilecekleri bir lise kalmayacak birçok bölgede. Tek şık imam hatip olacak” diye konuştu.

Başarılı okula ceza

İHL’lerdeki başarısızlığı örtmek için başarılı liselerin önünün kesildiğini vurgulayan Aydoğan, “Proje okul kapsamında en başarılı liselerin önce idari kadrolarını değiştirdiler. 15 Temmuz’dan sonra da KHK ile 8 yılını dolduran öğretmenlerin hepsini zorunlu sürgün yaptılar rotasyon adı altında” değerlendirmesinde bulundu.