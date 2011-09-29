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Ekonomi

Trichet'nin gizli mektubu yayımlandı MİLANO (A.A)

29 Eylül 2011 18:06

-Trichet'nin gizli mektubu yayımlandı MİLANO (A.A) - 29.09.2011 - Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet'nin Roma'ya gönderdiği "gizli mektup" basında yayımlandı. Trichet ve Kasımda Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'nı devralacak İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin beraber kaleme aldığı 5 Ağustos tarihli mektubu İtalya'nın Corriera della Sera gazetesi yayımladı. Mektupta Trichet ve Draghi, İtalyan hükümetinden liberalleştirme, özelleştirme ve iş piyasasında esneklik talep ediyor. Ekonomik reformlar konusunda neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı mektupta Trichet ve Draghi, bütçenin 2013 yılından itibaren dengeye kavuşmasının gerekliliği üzerinde duruyor. Avrupa Merkez Bankası, mektubun yayımlanmasına ilişkin yorum yapmayı reddetti.

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