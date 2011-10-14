-Trichet: Sorumluluk hükümetlerde FRANKFURT/HELSINKI (A.A) - 14.10.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Jean-Claude Trichet, ''Avrupa'nın borç krizinin çözümünde ECB'nin üzerine düşeni yaptığını, artık sorumluluğun hükümetlerde olduğunu'' söyledi. Gelecek ay görevini İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye devredecek ECB Başkanı Trichet, İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine verdiği demeçte, ''ECB, olağanüstü koşullarda sorumluluklarını yerine getirebilmek için her şeyi yaptı. En büyük destek tabii ki hükümetlerin'' dedi. Yunanistan'ın temerrüte düşmesi halinde, ECB'nin Yunan tahvillerini fonları için ECB'ye güvenen Yunan bankalarından teminat olarak uzun süre kabul edemeyeceğini ifade eden Trichet, ECB'nin üye ülkeler için ''kredi vermede son merci'' olarak hareket etmeyeceğini belirtti. ECB Yönetim Kurulu üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Erkki Liikanen de yaptığı açıklamada, ECB'nin tahvil satın alım programında süresiz olarak aracılık etmeyeceğini ve bu programın geçici olduğunu açıkladığını kaydetti. Avro Bölgesi büyümesinin yavaşladığını ifade eden Liikanen, ''büyüme görünümüyle ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu ve ekonomideki faaliyetteki önemli zayıflamanın göz ardı edilemeyeceğini'' bildirdi.