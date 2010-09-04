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Ekonomi

TRICHET: EKONOMİNİN TOPARLANMASI İÇİN FIRSAT VAR PARİS (A.A)

04 Eylül 2010 20:06

-TRICHET: EKONOMİNİN TOPARLANMASI İÇİN FIRSAT VAR PARİS (A.A) - 04.09.2010 - Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, Atlantiğin her iki yakasında da ekonominin toparlanması için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Trichet Fransa'da yayımlanan Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa'da çift dipli bir resesyon öngörmediğini belirterek, Avrupa nüfusunun daha az dinamik olması nedeniyle Avrupa genelinde uzun vadeli büyümenin ABD'ye göre daha az olmasının beklendiğini ifade etti. Kişi başına düşen gelirin hem ABD'de hem de Avrupa'da benzer olacağını vurgulayan Trichet, Avrupa'daki işsizlik düzeyinin kabul edilemez olduğuna ve yapısal reform anlamında hala yapılacak çok şey bulunduğuna işaret etti. Trichet, ekonomide kalıcı bir toparlanma için Fransa dahil Avro Bölgesi'ne üye tüm ülkelerin, kamu borçlarının azaltılması konusunda çok büyük çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Avro Bölgesi'ne üye diğer ülkelere göre ekonomik performansı daha iyi olan Almanya'nın bölgenin geri kalanına örnek teşkil edebileceğini belirten Trichet, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyüğü olan Alman ekonomisinin iyi olmasının tüm Avro Bölgesi için iyi olacağını da vurguladı. Trichet geçen Perşembe yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl için büyüme projeksiyonunu ortalama yüzde 1'den yüzde 1,6'ya, gelecek yıl içinse ortalama yüzde 1,2'den yüzde 1,4'e çıkardığını söylemişti.

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