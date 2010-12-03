T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TRICHET: AVRO GÜVENİLİR BİR PARA BİRİMİ PARİS (A.A)

03 Aralık 2010 13:26

-TRICHET: AVRO GÜVENİLİR BİR PARA BİRİMİ PARİS (A.A) - 03.12.2010 - Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean Claude Trichet, Avro Bölgesi'nin ortak para birimi Avro'nun krizde olmadığını ve güvenilir bir para birimi olduğunu görmek gerektiğini söyledi. Trichet yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinde bütçe krizi nedeniyle finansal istikrar problemi olduğuna dikkati çekerek, söz konusu ülkelere, bütçe açıklarını azaltmak için verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri tavsiyesinde bulundu. İstisnasız tüm Avrupa ülkesine mesajlarının aynı olduğunu ifade eden Trichet, gelecek yıl için öngörülen hedeflerin güvenilirliğini sağlayacak önlemler almaları gerektiğini belirtti. Trichet, bunun hem tasarruf sahipleri ve yatırımcıların güveni için elzem olduğunu hem de orta ve uzun vadede büyüme, istihdam yaratmak ve istikrar için önemli olduğunu vurguladı.    Trichet, fiyat istikrarının refah için gerekli olduğunu ancak yeterli olmadığını kaydederek, Avro Bölgesi ülkelerinde uygulanan tasarruf tedbirlerinin ülkeleri resesyona sürükleyeceğine inanmadığını da kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24