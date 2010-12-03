-TRICHET: AVRO GÜVENİLİR BİR PARA BİRİMİ PARİS (A.A) - 03.12.2010 - Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean Claude Trichet, Avro Bölgesi'nin ortak para birimi Avro'nun krizde olmadığını ve güvenilir bir para birimi olduğunu görmek gerektiğini söyledi. Trichet yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinde bütçe krizi nedeniyle finansal istikrar problemi olduğuna dikkati çekerek, söz konusu ülkelere, bütçe açıklarını azaltmak için verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri tavsiyesinde bulundu. İstisnasız tüm Avrupa ülkesine mesajlarının aynı olduğunu ifade eden Trichet, gelecek yıl için öngörülen hedeflerin güvenilirliğini sağlayacak önlemler almaları gerektiğini belirtti. Trichet, bunun hem tasarruf sahipleri ve yatırımcıların güveni için elzem olduğunu hem de orta ve uzun vadede büyüme, istihdam yaratmak ve istikrar için önemli olduğunu vurguladı. Trichet, fiyat istikrarının refah için gerekli olduğunu ancak yeterli olmadığını kaydederek, Avro Bölgesi ülkelerinde uygulanan tasarruf tedbirlerinin ülkeleri resesyona sürükleyeceğine inanmadığını da kaydetti.