Tribünlere 'Gezi cezası' başladı

Futbolda, Adana Demirspor’un bir önceki sezondan gelen seyircisiz oynama cezası nedeniyle kadın ve çocukların izlediği G.Antep Belediye maçında kadın taraftarın açtığı ‘Gezi’ pankartına, 6222 sayılı yasa kapsamında maçları seyirden men cezası geldi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, bu maçta E.Ö. (32) isimli kadın taraftar “Sahaları Hackledik, Redhack” ve “Her yer Taksim her yer direniş Mavi Şimşek” yazılı pankart açmıştı. Spor Büro Güvenliği Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları tribüne çıkarak elinde pankart bulunan E.Ö.’yü gözaltına aldılar.

E.Ö. götürüldüğü polis merkezinde “Benim amacım sadece kadın ve çocukların maça alındığı bir gün kadınların buraları ele geçirdi diye eylem yapmaktı” dediği öğrenildi. E.Ö, Adana’daki maçlar sırasında karakola gidip imza verecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, sezon öncesinde tribünlerde siyasi simge, pankart ve sloganların yasaklanacağını belirtmişti.