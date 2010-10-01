-TRİBÜNLERDE RAKİP, İŞÇİ HAKLARINDA YANDAŞLAR ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Gönül verdikleri takımları desteklemek için birbirleriyle kıyasıya rekabet eden tribün grupları, sendikal örgütlenmenin ardından işten çıkarılan işçilere destek vermek için bir araya gelecek. İşçilerin Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikasına (TÜMTİS) üye olmasının ardından UPS'de yaşanan işten çıkarmalar nedeniyle başlatılan eylem kapsamında futbol takımlarının tribün gruplarına destek çağrısı yapıldı. ''Tüm tribünlere çağrımızdır'' başlığıyla yapılan çağrıda, UPS şirketindeki ''baskılar'' nedeniyle işçilerin, mayıs ayından bu yana İstanbul ve İzmir'de eylemde olduğu belirtildi. Uluslararası sosyal standartları kabul ettiğini belirten şirketin, ''Türkiye'deki iş yerlerine sendikanın girmesini engellemek istediği'' ifade edilen çağrıda, bunun için her türlü yola başvurulduğu savunuldu. Çağrıda, işçilere bugüne kadar enternasyonal işçi sınıfının destek verdiği belirtildi. Tribünlerin geçmişte Tekel işçileriyle dayanışmasının sevindirici olduğu ifade edilen çağrıda, bu kapsamda maçlarda açılan pankartlardan işçilerin ziyaretlerine kadar birçok işe imza atıldığı anımsatıldı. ''Emeğin ve ekmeğin hatırı için, çocuklarımızın geleceği için direniyoruz'' denilen çağrıda, şunlar kaydedildi: ''Çalışma yaşamını demokratikleştirmek için direniyoruz. Sendikal örgütlenme hakkının UPS tarafından tanınması ve işten atılanların geri alınmasını istiyoruz. İşçi sınıfının sporu olan futbolun endüstriyelleşmesine karşı mücadele veren bütün grupları, taraftarları İstanbul Mahmutbey'deki UPS aktarma merkezi önüne bekliyoruz. Taraftar gruplarını ve taraftarları 'Giy formanı, al topunu' diyerek direniş alanına çağırıyoruz. Direniş çadırımızda grev çayına bekliyoruz. İşçilerin doldurduğu statlarda işçilerin, emekçilerin, direnenlerin sesini ve pankartlarını yükseltenlere selam olsun.'' Tribün grupları işçilerin bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı. FenerbahCHE, Tek Yumruk (Galatasaray), Halkın Takımı (Beşiktaş), ForzaLivorno, YSKA (Altay) gibi taraftar gruplarının yanı sıra Sakaryaspor, Adanademirspor taraftarları arasından da davete olumlu yanıt geldi. Tribün grupları kendi aralarında ve diğer gruplarla temas kurarak yarın saat 13.00'de yapılması planlanan etkinliğe katılımı artırmaya çalışıyor. Taraftar grupları, yarın destekledikleri takımların formaları ve atkılarıyla belirli noktalarla toplanarak işçilerle bir araya gelecek. Mahmutbey'de iş yeri önündeki alanda işçilerle çaylar içilip maç yapılacak. Taraftar grupları ayrıca işçilere kamuoyu desteği sağlamak için tribün faaliyetlerinin yanı sıra, işçilere yönelik ortak bir gıda kampanyası düzenlemeyi de planlıyor.