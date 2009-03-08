Tribünlerde 2 bin 500 Fenerbahçeli

Turkcell Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin en büyük ve modern statlarından biri olarak nitelendirilen Kadir Has'ta karşılaştı.



Karşılaşmanın 5 Mart Çarşamba günü satışa çıkarılan biletleri, 6 Mart Perşembe günü saat 16.00'da tükendi.



Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe ve 29 bin Kayserispor taraftarı izledi. Maçın güvenliğini bin 750 polis ve 250 özel güvenlik görevlisi sağladı.



Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.



Karsılaşmayı yaklaşık 260 gazeteci, foto muhabiri ve spor yazarı takip etti.



Maç öncesi sahada, "Teşekkürler Haseki Başkan" yazılı pankart açıldı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Ozhaseki'ye, stadın yapımına olan katkısı nedeniyle Kayseri halkı adına çiçek verildi. Özhaseki, kendisini alkışlayan taraftarları selamladı.



Fenerbahçe, sahaya "Yeni Kayseri Stadı Türk Sporuna Hayırlı Olsun" yazılı pankartla çıktı.



Kayserispor, maça ilk gelen 5 bin taraftarına forma ve kaşkol hediye etti.



Fenerbahçeli Alex ise kariyerindeki 800. maça çıktı.

