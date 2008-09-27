Tribünler yasta !..





Galatasaray'ın en etkili taraftar grubu UltrAslan'ın kurucusu ve genel koordinatörü Alpaslan Dikmen, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti !.. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alpaslan Dikmen'in Bursa yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiği açıklandı.



Açıklamada, ''Galatasaray tribünlerinin en sevilen isimlerinden, Galatasaray tribün grubu UltrAslan'ın genel koordinatörü, sevgili dostumuz ve arkadaşımız Alpaslan Dikmen'i, biraz önce Bursa yolunda geçirdiği bir trafik kazasında kaybettiğimizi öğrenmiş bulunuyoruz. Üzüntümüz sonsuzdur. Alpaslan Dikmen anılarımızda ve tribünlerimizde sonsuza kadar yaşayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine tüm Galatasaraylılar'a sabır diliyoruz. Tüm Galatasaraylılar'ın başı sağolsun'' ifadelerine yer verildi.



Eşi ve çocuğuyla birlikte Bursa'nın Orhangazi ilçesi civarında trafik kazası geçiren Alpaslan Dikmen hayatını kaybederken, eşi ve çocuğunun ise yaralı oldukları öğrenildi.



Taraftar önderliğinin yanı sıra köşe yazarlığı da yapan Dikmen'in vefatı başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.





