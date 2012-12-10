Tribünler karıştı, Galatasaray-Beşiktaş maçı tatil edildi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma olaylar nedeniyle tatil edildi.

Maç öncesi Beşiktaşlı taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yaklaşık yarım saat geç başlayan mücadelenin başlangıcıyla birlikte gerilim daha da tırmandı.

Karşılıklı küfürleşmelerle geçen ilk periyodun ardından, ikinci periyodun bitimine 6 dakika kala olaylar büyüdü. Taraftar gruplarının birbirlerine ve sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle hakemler oyunu durdu.

Olaylara biber gazı ile müdahale eden güvenlik kuvvetleri tribünleri boşalttı.

Salondaki yoğun gaz bulutu nedeniyle maçı anlatan Galatasaray TV spikerleri de zor anlar yaşadı. 31-26 Galatasaray üstünlüğüyle devam eden karşılaşma tatil edildi...



'Sporcılar solunum zorluğu çekiyor'



Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Bedensel Engelliler Spor Şube Başkanı Erdal Karacan hurriyet.com.tr'ye şunları söyledi:

"Burada inanılmaz şeyler oldu. Oynamak istemiyoruz bu maçı, zaten tatil edildi. Büyükler arasındaki taraftar götürmeme anlaşması maalesef ki bizi etkilemiyor... Oyunun başında iki takım taraftarları karşı karşıya gelince olaylar patladı... Sporcularda solunum sorunu çekenler var... İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz."



'Camları söküp attılar'



Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Sedat İncesu yaşanan olayları hurriyet.com.tr'ye şunları söyledi:

"Biz 2006 yılında protkol yaptık ve hiçbir deplasmana da taraftar götürmedik. Onlar her maça getirdiler. Maçtan önce 45 dakika maç komiserine, polislere, yöneticilere yalvardım, 'taraftarları çıkarın' diye. Bana 'bir şey olmaz' dediler. Al işte neler oldu. Aileler perişan oldu. Taraftarın üzerine biber gazı sıktılar bizim sporcular etkilendi. Hepsinde solunum sorunu oldu. Adamlar camları söküp çocukların üzerine attılar. Tüm görüntüleri tek tek çıkaracağım. Maçtan önce 10-15 Galatasaraylı geldi, pankart asmaya çalıştı, yemin ederim 100 kişi birden sahaya girip çocuklara saldırdı. Adamlar benim sporcularıma da saldırdı, oyunculara tokat attılar. Maçtan sonra da metrobüs durağında kavga çıkarmışlar. Yazıklar olsun, başka hiçbir şey diyemiyorum."



Maç tatil edildi



Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Genel Menajeri Erdem Göksel de hurriyet.com.tr'ye şunları söyledi: "Hakemler maçı tatil ettiler. Bugün bu salonda hiç de istemediğimiz olaylar oldu. Yöneticilerimiz de burada. Keşke bu olaylar olmasaydı. Sporcular solunum sorunu çekiyor biber gazından dolayı. Biz de zaten bugün bu maçı devam ettirmek istemiyorduk bu yaşananlardan sonra..."

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA: "Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Beşiktaş RMK Marine ile karşı karşıya geldiği TSB Süper Lig ikinci hafta maçı çıkan olaylar sebebiyle kaldığı andan itibaren oynanmak üzere ileri bir tarihe ertelendi. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlaması gereken mücadele oyuncular parkede ısınma aşanmasındayken rakip takım taraftarlarının sahaya girmesiyle yaklaşık 30 dakika gecikmeli olarak başladı.İkinci çeyreğin bitimine 06:07 kala Galatasaray 31-26 iken rakip takım taraftarlarınca atılan yabancı maddeler sebebiyle oyun durmak zorunda kaldı ve karşılaşma kaldığı andan itibaren oynanmak üzere ileri bir tarihe ertelendi."

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA: "Beşiktaş RMK Marine Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig maçı tribün olayları nedeniyle tatil edildi. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu siyah-beyazlılarımız; 21-20 galip tamamladı. İkinci periyot, 31-26 ev sahibi takımın üstünlüğüyle devam ederken yaşanan tribün olayları nedeniyle müsabakanın hakemleri maçı tatil etti."