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Spor

Tribünden atılan patlayıcı madde maçı tatil ettirdi

Tribünden atılan yabancı madde Lopes'in hemen yanında patlarken, Olympique Lyon kalecisi ve takım doktoru etkilendi

04 Aralık 2016 18:35

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasındaki Metz-Olympique Lyon karşılaşması, sahaya atılan patlayıcı madde nedeniyle tatil edildi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Olympique Lyon kalecisi Anthony Lopes, yaşadığı sakatlık nedeniyle ceza sahası içinde tedavi görürken, kale arkası tribününden sahaya patlayıcı madde atıldı.

Tribünden atılan yabancı madde Lopes'in hemen yanında patlarken, Olympique Lyon kalecisi ve takım doktoru etkilendi.

Metz'in 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşma, atılan bu patlayıcı madde nedeniyle hakem Lionel Jaffredo'nun kararıyla tatil edildi.

Fransız basını, kaleci Lopes'in hastaneye götürüldüğünü, kulüp doktorunun da patlayıcı madde nedeniyle yaralandığını duyurdu.

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Olimpik Lyonmeşaleyanıcı madde

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