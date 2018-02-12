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Spor

Triatletler, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor

Türkiye Triatlon Federasyonu, 6-18 Ekim 2018 tarihlerinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde düzenlenecek olan Yaz Gençlik Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor

12 Şubat 2018 17:32

Türkiye Triatlon Federasyonu, 6-18 Ekim 2018 tarihlerinde Arjantin\'in Buenos Aires şehrinde düzenlenecek olan Yaz Gençlik Olimpiyatları\'na katılmayı hedefliyor.
Triatlon Federasyon\'un yapılan açıklamada, triatlon branşında tanınan 1 erkek, 1 kadın kota hakkının kazanılması için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi. Ayrıca 2018 yılının bir diğer önemli uluslararası faaliyeti olan 18. Akdeniz Oyunları Tarragona\'ya katılmak için de çalışmalarına devam ettikleri ifade edildi.
Bu hedefler doğrultusunda Antalya Akdeniz Üniversitesi\'nde sporcuların verimli bir kamp programı gerçekleştirdiği belirtilirken, kampa; Kıvanç Şahinkaya, Bartu Ören, Enes Kızılcık, Efe Egemen Şen, Muzaffer Gür, Selin Eyüpoğlu, Bilge Ece Seyhan, Sarah Alara Işkın, Görkem Sıla Korkmaz, Beyza Cesur, Oktay Arıkan, Muhammet Bertuğ Polatçı, Oğuzhan Çakır, Emre Erdik, Kaan Çakır, İlayda Kara, Elif Polat, Ezgi Sevcan Ustabaş, Merve Aybüke Şen, İlayda Çağın Çınar katılım sağladılar.

Ercan ATA - ANKARA / DHA

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