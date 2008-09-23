Trezeguet'nin 2 dizinden de ameliyat oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Fransız forvet oyuncusu David Trezeguet'nin 2 dizinden de ameliyat olduğu ve 4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta 1-0 kazandıkları Zenit St. Petersburg maçında 2 dizinden de sakatlanan Trezeguet'nin ameliyat olduğu ve tedavisinin yaklaşık 4 ay süreceği belirtildi.



118 lig maçında 115 gol atan, 47 Şampiyonlar Ligi maçında 26 gol kaydeden 31 yaşındaki yıldız oyuncu, formasını giydiği Fransız Milli Takımı'nda, golcüler arasında 34 golle 3. sırada bulunuyor.



Trezeguet, teknik direktör Raymond Domenech tarafından 2008 Avrupa Şampiyonası'nda milli takım kadrosuna alınmamasıyla dikkati çekmişti.



Öte yandan, takımın İtalyan kalecisi Gianluigi Buffon da sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.

