Trezeguet Juve'de kalabilir

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|İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından
Juventus'un golcü futbolcusu David Trezeguet, siyah-beyazlılardan ayrılma
planlarını gözden geçireceğini söyledi.
Trezeguet, 2-0 kazandıkları Lazio maçı sonrası La Gazzetta dello
Sport'a açıklamalarda bulundu. Fransa Milli Takımının eski forvet oyuncusu,
Juventus'ta kalıp kalmayacağını sezon sonunda düşüneceğini
belirtti.
Golcü futbolcu, “Bu konuda tekrar düşüneceğim. Konuyu ailemle
oturup konuşacağım. Taraftar ve takımımız çok iyi. Takım arkadaşlarıma, teknik
direktörüme ve kulübüme yardım edeceğimi göreceksiniz” dedi.
Juventus'un
Lazio'yu 2-0 yendiği maçta, siyah beyazlıların son golünü Trezeguet atarken,
Torino ekibi bu galibiyetle puanını 9'a çıkararak Serie A'da maç fazlasıyla 1.
sırada yer
aldı.