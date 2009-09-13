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Spor

Trezeguet Juve'de kalabilir

13 Eylül 2009 16:57

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un golcü futbolcusu David Trezeguet, siyah-beyazlılardan ayrılma planlarını gözden geçireceğini söyledi.

Trezeguet, 2-0 kazandıkları Lazio maçı sonrası La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Fransa Milli Takımının eski forvet oyuncusu, Juventus'ta kalıp kalmayacağını sezon sonunda düşüneceğini belirtti.

Golcü futbolcu, “Bu konuda tekrar düşüneceğim. Konuyu ailemle oturup konuşacağım. Taraftar ve takımımız çok iyi. Takım arkadaşlarıma, teknik direktörüme ve kulübüme yardım edeceğimi göreceksiniz” dedi.

Juventus'un Lazio'yu 2-0 yendiği maçta, siyah beyazlıların son golünü Trezeguet atarken, Torino ekibi bu galibiyetle puanını 9'a çıkararak Serie A'da maç fazlasıyla 1. sırada yer aldı.
 

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