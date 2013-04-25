Trento Film Festivalinin onur konuğu 'Türkiye'

İtalya'da, Türkiye'nin onur konuğu olduğu 61. Trento Film Festivali yarın başlıyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Dolomiti dağlarının eteğinde bulunan Trento kentinde düzenlenen ve en çok rağbet gören dağ film festivalleri arasında yer alan 61. Trento Film Festivali'nde, Türkiye onur konuğu olarak bulunacak.

Organizasyon komitesi, 25 Nisan-5 Mayıs arasında düzenlenecek festivalde, Avrupa ve Asya'yı bir araya getiren bir konumda olduğu için 'Gidilecek yer Türkiye' başlığıyla Türkiye'yi bu yılın onur konuğu olarak belirledi.

Bu kapsamda, festivalde gösterimi yapılacak 120 filmden 12'sini Türk filmleri oluşturuyor.

Yönetmen Pelin Esmer'in 'Gözetleme Kulesi', Yönetmen Emin Alper'in Türk-Yunan ortak yapımı olan 'Tepenin Ardı', Ömer Lütfi Akad'ın senaryosunu Yılmaz Güney ile yazıp, yönettiği 1966 yapımı 'Hudutların Kanunu' öne çıkan Türk filmlerinden.

Festivalde ayrıca Yönetmen Fatih Akın'ın Trabzon'da geçen bir çevre mücadelesinin konu edildiği 'Cenneteki Çöplük' belgesel türündeki filmi de 'Gidilecek yer Türkiye' başlığı altında filmseverlerle buluşacak.