Trenler kalkmadı, öğretmenler derse girmedi, hastaneler çalışmıyor

Memurlar, hükümetin yüzde 3.5+4 zam teklifine karşı iş bıraktı. Öğretmenler dersbaşı yapmadı, hastaneler acil servisler dışında hizmet vermedi. Mersin'de Kamu-Sen üyesi yaklaşık 1000 kişi Hastane Caddesi’nden AKP ilçe binasına yürümek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Polisin biber gazı ve cop kullanarak dağıtmak istediği eylemciler sopalarla karşılık verince arbede yaşandı. Olayda 3'ü polis 10 kişi yaralandı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde çıkan uyuşmazlığın ardından memur konfederasyonları bugün iş bıraktı.

Hükümetle toplu sözleşme masasında anlaşamayan ve gözlerini Hakem Kurulu’nun vereceği karara ceviren memurlar tepkilerini eylemlerle gösterdi.

KESK ve Kamu-Sen bugün bütün iş kollarında iş bıraktı. Memur-Sen'de ise Eğitim-Bir-Sen iş bırakırken, üye sendikaları eyleme katılmakta serbest bıraktı.

Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Birleşik Kamu-İş’İn ilk defa aynı anda greve çıktı. 500 bini aşkın öğretmen işbaşı yapmadı.

Hastanelerde ise bugün acil servisler dışında doktolar çalışmadı.



Trenler kalkmadı



Birleşik Taşımacılık Sendikası çalışanlarının grevi nedeniyle Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'ndan banliyö seferlerinin bazıları iptal edildi. Saat 05.00'te yapılması gereken Haydarpaşa-Pendik seferi yapılmadı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Yavuz Demirkol, Devlet Demiryolları'ndaki eylemin geceyarısına kadar süreceğini söyledi. Grev nedeniyle Haydarpaşa-Pendik ve Sirkeci-Halkalı arasındaki seferlerin yapılmadığı duyuruldu.



KESK Beyazıt'ta toplanıyor



İstanbul'da farklı noktalardan toplanan memurlar, Beyazıt Meydanı'na yürüyecek. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde toplanan Kamu Emekçileri Sendikası'na (KESK) bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası üyesi doktor, hemşire ve hastane çalışanı memurlar saat 10.00'da hastane bahçesinde toplanarak greve katılım çağrısı yaptı. Memurlar burada toplandıktan sonra Beyazıt'a yürüdü.

Ankara'da KESK’e bağlı sendikalar Kolej'de toplanarak, Kızılay Meydanı'na yürüdü.

KESK’E, DİSK, ÖDP, Halkevleri, TMMOB, Türk Tabibler Birliği meslek örgütleri ve partiler de destek verdi.

Kamu-Sen de 11 hizmet kolundaki sendikasıyla Sıhhiye'deki Abdi İpekçi Parkı'nda toplandı.



'Biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz?'



Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların bazı üyeleri, Abdi İpekçi Parkı'nda toplanarak, eylem yaptı.

2011 enflasyonunun yüzde 10.45 olduğunu ifade eden Türkiye Kamu-Sen İsmail Koncuk, ancak toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara reva görülen zam oranının yüzde 3.5-4 olduğunu söyledi.

Koncuk, şöyle devam etti:

''Sayın Başbakan, 'Biz memurlara emekliye verirsek, Türkiye Yunanistan'a döner' diyor. 450 zengine 2 milyar TL teşvik verirken Türkiye Yunanistan'a dönmüyor da memura, emekliye verince mi Türkiye Yunanistan'a dönüyor. Başbakan'a sesleniyorum, doğalgaza gelen yüzde 35 zammı, elektriğe gelen yüzde 22 zammı ne yapacağız? Mazot, yüzde 24 zamlanmadı mı? Biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz?''

Koncuk'un konuşması devam ederken, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ile Yönetim Kurulu üyeleri, alana geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş Genel Başkanı Kumlu da ''Kamu çalışanları demokratik haklarını kullanıyor. Biz de sivil toplum kuruluşu olarak onları destekliyoruz. Tabii genel grev farklı bir olay. Durup iyi değerlendirilmesi lazım. Bugün arkadaşlarımız bir gün iş bıraktı. Onlara destek olmak, başarılar dilemek amacıyla buradayız'' şeklinde konuştu.

Eylemin ardından sendika üyeleri, Kızılay'a doğru yürüyüşe geçti.



'Kimse öğretmenleri sahipsiz sanmasın'



Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Güvenpark'ta oturma eylemi yaptı.

Grup ''Elektriğe yüzde 19 memura yüzde 3ş5, 4 zam'', ''Vermezsen ek ödeme kapıma da gelme'', ''Bedava kitaptan sonra bedava öğretmen projesine de start verildi'' yazılı pankartlar taşıdı.

Memur-Sen olarak bugüne kadar iş bırakma eylemi yapmaya gerek duymadıklarına işaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ''Öğretmenler, Mili Eğitim ve Maliye Bakanları eliyle dövülüyorsa buna sessiz kalmayacağız. Kimse öğretmenleri sahipsiz sanmasın, değersizleştirmesin, öğretmenlerin yaptığı işi yok sayarak siyaset yapmaya çalışmasın'' diye konuştu.



Mersin'de müdahale



Mersin'de Kamu-Sen üyesi yaklaşık 1000 kişi Hastane Caddesi’nden AKP ilçe binasına yürümek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Polisin biber gazı ve cop kullanarak dağıtmak istediği eylemciler sopalarla karşılık verince arbede yaşandı. Olayda 3'ü polis 10 kişi yaralandı.



Memur eylemi, öğrencilere tatil oldu



Tokat’ta ilköğretim okulu öğrencileri, öğretmenlerinin iş bırakması nedeniyle ders işlenmeyince sevinçle okuldan ayrıldı.

Memur sendikaları toplu sözleşme masasında hükümetle anlaşamayınca Tokat’ta memurlar iş bırakma eylemi yaptı. Memurlar, sabah saatlerinden itibaren işyerleri yerine alana çıktı. Kent merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda görevli öğretmenler de okula gitmeyince öğrenciler okullarından ayrıldı. Okula geldiklerinde öğretmenlerinin eylemde olduğunu öğrenen öğrenciler, sevinçle evlerine döndü. Öğrencilerin mutlu oldukları gözlenirken, kent merkezinde çok sayıda öğrencinin de eylem nedeniyle okula gitmediği öğrenildi. Bu arada okuldan ayrılan bazı öğrencilerin Cumhuriyet Meydanı’nda eylem yapan öğretmenlerine destek verdiği görüldü. Öğrenciler, öğretmenlerinin maaşlarının artmasını istedi.



Bolu'da memurlar hükümeti protesto etti



Bolu’da biraya gelen eğitim çalışanları, önerilen zammın düşük olduğunu belirterek düzenledikleri gösteriyle hükümeti protesto etti.

Çeşitli sendikalara üye eğitim çalışanları, Sümer Mahallesi’nde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Yaklaşık 200 kişi, ’Bahane değil zam istiyoruz’, ’Memura buçuk buçuk, vekile uçuk uçuk’, ’Büyümede Avrupa, zamda Afrika’ yazılı dövizler taşıdı.

Hükümetin zam teklifine karşı isyanlarını haykırmak için meydanlara çıktıklarını belirten Memur-Sen Bolu İl Başkanı Ahmet Koçak, "Biz bugün işimize sahip çıkmak için, aşımıza sahip çıkmak için, işimizi, emeğimizi değersiz görenlere ne kadar önemli olduğumuzu haykırmak için işe gitmedik. Hizmet üretmedik. Toplu Sözleşme Kanunu’nu çıkaran hükümet beş aydır kamu çalışanlarına zamlı maaş veremezken, şike, emekli vekillerin maaşları söz konusu olunca yerinde duramamakta, memur söz konusu olunca ise kılını kıpırdatmamaktadır" dedi.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünden Hükümet Meydanı’na kadar yürüdü. Polisin, araç geçişlerini engellememeleri uyarısı üzerine yürüyen grup ara sokaklardan meydana ulaştı. Bir gün iş bırakan eğitim çalışanları meydanda halaylar çekip, protestoda bulundu.



Samsun'da memur sendiklarından eylem



Ssamsun’da hükümetin zam teklifini düşük bulan memur sendikalar, hükümeti protesto etti.

Türkiye Kamu-Sen Samsun Şubesi üyeleri, Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı okuyup, saygı duruşunda bulundu. Samsun’da yüzlerce memur bugün iş bırakma eylemi yaptı. Türkiye Kamu- Sen Samsun Şubesi üyesi yaklaşık 300 kişi, ellerinde dövizlerle, ’Hükümet şaşırma sabrımızı taşırma’, ’Hükümet istifa’ sloganları attı. Daha sonra çalan davul zurna eşliğinde halay çeken gruba vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Kamu- Sen Samsun İl Temsilcisi Ahmet Keskin, yaptığı açıklamanın ardından kalabalık olaysız dağıldı.



Hükümetin teklifi: Yüzde 3,5+4



Hükümet toplu sözleşme sürecinde memura 2012 için yüzde 3.5+4 zam teklifinde bulunmuştu. Zam oranını yetersiz bulan memurlar greve gitme kararı almıştı. Nihai zam oranını Hakem Kurulu belirleyecek.