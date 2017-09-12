Trenle uyuşturucu sevkiyatı : 2 gözaltı

KONYA, (DHA)- KONYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda İzmir\'den yolcu treniyle uyuştucu getiren 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çantalarında 1 kilo 100 gram esrar ve 500 ecstasy hap ele geçirildi.

Narkotim ekipleri, okulların açılması ile birlikte öğrencilere uyuşturucu satmak için hazırlık yapan şebekeleri önlemek için çalışmasını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda İzmir\'den yolcu treniyle Konya\'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını bilgisini alan ekipler, bu sabah gar önünde önlem aldı. Polis, trenden inen İsmet D. ve Serhat A.\'yı gar önünde gözaltına aldı. Yapılan aramada, şüphelilerin çantasında 1 kilo 100 esrar ile 500 ecstasy hap ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.



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