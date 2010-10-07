-TRENİN ENGELLENMESİ EYLEMİNE 5 YIL HAPİS İSTEMİ ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Genel Başkanı Yunus Akıl'ın da arasında bulunduğu 4 sendikacının, 15 Aralık 2009'daki eylemleri sırasında, Ankara-İstanbul seferini yapacak Anadolu Ekspresi'nin hareketini engelledikleri iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmalarına devam edildi. Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar BTS Genel Başkanı Akıl, Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Tuğrul Culfa, SES Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Çalağan ile sanık avukatları katıldı. İlk celse hazır bulunmayan sanık Çalağan, ifadesinde, 15 Aralık 2009'daki eylem sırasında SES Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olduğunu ve KESK Şubeler Platformunda da görev yaptığını anlattı. Polisin davetiyle olay yerine gittiklerini, taraflar arasında sükunet sağlamaya çalışarak, olay çıkmaması için çaba harcadıklarını ifade eden Çalağan, trenin hareketini engelleme girişiminde bulunmadıklarını, başkalarının bu yöndeki girişimine yardım etmediklerini kaydetti. Duruşmada, Anadolu Ekspresi'nin yardımcı makinisti Hüseyin Taş da tanık olarak dinlendi. Taş, beyanında, olay günü tren şefi ve kondüktörün eyleme destek için trenden indiklerini, trende yalnızca kendisinin ve makinistin kaldığını ve bu şartlar altında treni hareket ettiremeyeceklerini bildirdiklerini anlatarak, şunları söyledi: ''Fakat tren istasyon başmüdürü ile bizim birimin müdür yardımcısı, ısrarla treni hareket ettirmemiz için baskı yaptılar. Aksi takdirde disiplin soruşturması geçireceğimizi söylediler. 'Sonra görüşeceğiz' gibi tehditvari sözler sarf ettiler. Aramızda bu tartışmalar sürerken, başkanımız Yunus Akıl onlara müdahale etti ve bize baskı yapmamasını söyledi. Bunun dışında Yunus Bey'in ve diğer sendika temsilcilerinin, trenin hareket etmemesi yönünde sözü veya davranışı olmadı.'' Duruşma, dava dosyasının esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar verilerek, ertelendi. İddianamede, sanıkların ''demiryolu ulaşım aracının hareketini engelledikleri'' iddiasıyla 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.