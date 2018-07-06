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Trenin çarptığı yaya yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da yük treninin çarptığı Selahattin Ekiz (47) yaralandı

06 Temmuz 2018 15:38

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da yük treninin çarptığı Selahattin Ekiz (47) yaralandı.
Burdur- Afyonkarahisar seferini yapan makinistler A.A.U. ve M.D.S. yönetimindeki 73715 sefer sayılı yük treni Şirinevler Mahallesi\'nde raylardan karşıya geçmeye çalışan Selahattin Ekiz\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ekiz\'in sol ayağı kırıldı. Başına darbe de alan Selahattin Ekiz ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Ekiz\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Makinistler A.A.U. ve M.D.S. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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