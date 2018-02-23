Trenin çarptığı yaya öldü

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı Zeynel Besim Uysal (60), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Altınordu İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Altınordu İlkokulu yakınlarındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zeynel Besim Uysal\'a, makinist Şükrü Tepeli idaresindeki 32601 sefer sayılı İzmir- Uşak yolcu treni çarptı. Ağır yaralanan Uysal\'a, ilk müdahale sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Uysal, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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