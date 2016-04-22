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Dünya

Trenin altında kalan İtalyan model hayatını kaybetti!

18 yaşındaki genç modelin trenin geldiği esnasda kulaklıkla müzik dinlediği ve trenin sesini duymadığı iddia edildi

22 Nisan 2016 16:03

İtalya'nın genç modellerinden Lisa Di Griso, Milano'da bir trenin altında kalarak hayatını kaybetti. 18 yaşındaki modelin kaza sırasında kulaklıkla müzik dinlediği ve gelen treni duymadığı iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre,  Milano'daki Certosa istasyonunda yaşanan kazada, Napoli kentine giden “Frecciarossa” (kırmızı ok) adı verilen yüksek hızlı trenin kondüktörü genç kadını görmesine rağmen duramadı.

Olay yerine acilen sağlık ekipleri gelirken yolcular trenden tahliye edildi. Pek çok ülkede olduğu gibi İtalya'da da raylar üzerinde yürümek yasak ancak son dönemde bu yasak sıklıkla deliniyor. 

Siena kentinde moda tasarımı okuduktan sonra Milano'ya dönene Di Grisolo modellik kariyerine henüz başlamıştı.

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