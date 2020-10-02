Trendyol Avrupa'ya açılıyor

Türkiye’nin en büyük e-ticaret şirketlerinden Trendyol, 27 Avrupa ülkesinde satış yapacağı siteyi açtı.

Dünya’dan Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın haberine göre, şirket aralarında İtalya, İngiltere, Yunanistan, İspanya ve Hollanda’nın da olduğu 27 ülkede hizmet verecek.

Giyimden dekorasyona, kozmetikten elektroniğe kadar uzanan çeşitli kategorilerde satış yapan Trendyol, şimdilik giyim, ayakkabı ve çanta ürünleri gibi belli kategorilerde satışa başladı.

Şirket, ilk siparişe özel 20 euroluk indirim kodu çıkardı. Giyimde ağırlıklı olarak kendi markası olan Trendyol Milla etiketli ürünler bulunuyor.

Trendyol’un kurucusu Demet Suzan Mutlu, haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Mutlu'nun 2010 yılında kurduğu şirket, altı ay gibi kısa bir sürede ABD merkezli yatırım şirketi Tiger Global’den yatırım aldı. Sonraki yıllarda hızlı büyümesini sürdürerek dikkatleri çekti ve yeni yatırımcılara da kapı açtı. Google, Amazon, Groupon, Zynga, Twitter gibi önemli şirketlerin yatırımcısı Kleiner Perkins ve Avrupa Kalkınma Bankası da Trendyol'un yatırımcıları arasında yer aldı.

2018 yılında ise Alibaba Group, Türkiye’nin o güne kadarki en büyük internet yatırımını yaptı. Böylece şirketin hem yatırımcısı hem de stratejik ortağı oldu.