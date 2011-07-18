T24 - Romanya’dan Bulgaristan'a askeri mühimmat nakliyesi yapan bir trenden 64 savaş başlığı çalındı.
Romanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Marius Militari, olayın ardından yaptığı açıklamada, çalınan savaş başlığı parçalarının füze sistemi olmadan tek başına tehlikeli olmadıklarını belirterek savcıların soygun ile ilgili soruşturma yürüttüğünü duyurdu.
Demiryolu çalışanlarının önceki gün, trenin bir vagonunun kapısındaki mührün kırık olduğunu haber verdiği ve tren Bulgaristan sınırında Tuna nehrindeki bir limana ulaştığında da vagonun kapısının tam kapalı olmadığı belirtildi.
Savaş başlıklarını nakleden Romanya şirketi Tohan Zarnesti'nin havan topu mermileri, karadan karaya, havadan karaya füzeler ile 122 mm'lik füzeler için savaş başlıkları ürettiği belirtildi.