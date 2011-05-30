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Dünya

TRENDEKİ YILANLAR YOLCULARI KORKUTTU HANOY (A.A)

30 Mayıs 2011 17:43

-TRENDEKİ YILANLAR YOLCULARI KORKUTTU HANOY (A.A) - 30.05.2011 - Vietnam'da yolcu treninde koltukların altında çantaların içinde bulunan son derece zehirli kobra yılanları yolculara korkulu anlar yaşattı. Demiryolu yetkilisi Fam Kuynıh'ın açıklamasına göre, 4 bez çanta içindeki yılanlar canlı ancak ağızları dikili haldeydi.  Yetkili, yılanların sayısının net olarak belli olmadığını ancak çantaların 45 kilogram geldiğini belirtti. Demiryolu yetkilisi Kuynıh, yılanların başkent Hanoy'da bir lokantaya götürüldüğünü tahmin ettiklerini ancak olay esnasında yılanların sahibinin kaçtığının tahmin edildiğini bildirdi. Yetkili, kimsenin sahip çıkmaması durumunda yılanların doğaya salınacağını belirtti. Vietnam'da yılan eti en lezzetli etlerden sayılıyor. Ancak dünyanın en zehirli yılanlarından kobralar, yasal koruma altında bulunuyor.

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