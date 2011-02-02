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Dünya

TREN ÜZERİNDE SEYAHAT ÖLÜM GETİRDİ LUCKNOW (A.A)

02 Şubat 2011 10:50

-TREN ÜZERİNDE SEYAHAT ÖLÜM GETİRDİ  LUCKNOW (A.A) - 02.02.2011 - Hindistan'ın kuzeyinde aşırı kalabalık bir yolcu treninin üzerinde seyahat eden 18 genç, alçak köprüye çarparak öldü.  Yetkililer, Uttar Pradeş eyaletinde Hindistan paramilis gücüne alınacak 461 kişi arasında yer almak için iş görüşmesine giden ancak alımın ertelenmesi nedeniyle evlerine dönen 18 gencin, trenin üzerinde seyahat ederken, alçak bir köprüye çarparak öldüğünü bildirdi.  Kazada, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. Başvurunun beklenenin çok üzerinde olması nedeniyle alımın ertelenmesine öfkelenen gençlerin, evlerine dönmek için yola çıkmadan önce Brij Lal kentinde 5 otobüsle bir benzin istasyonunu ateşe verdiği de kaydedildi.

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