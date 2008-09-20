Tren soyguncuları zehirlenerek öldü

Hindistan'da nakliye vagonundan dizel yakıtı çalmak isteyen 15 tren soyguncusu, zehirli gazdan etkilenerek öldü.



Polis, Assam eyaletinde meydana gelen olayda, soyguncuların kazara kırdıkları başka bir tankerdeki zehirli gazı teneffüs etmeleri sonucu öldüklerinin belirlendiğini kaydetti. Bir polis memuru, "Soyguncuların, yakıtı doldurmak için yanlarında getirdiği çok sayıda boş bidon bulduk" dedi.



Polis devriyesinin ayrıca tren raylarının iki tarafında bilinçsizce yatan 30 kişiyi buldukları belirtildi.



