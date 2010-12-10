-TREN OTOMOBİLİ İKİYE BÖLDÜ KÜTAHYA (A.A) - 10.12.2010 - Kütahya'da, trenin çarpması sonucu yaklaşık 150 metre sürüklenerek ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Eskişehir-Tavşanlı seferini yapan makinist İmdat Tepe (36) idaresindeki 74006 sefer sayılı yük treni, Gaybi Efendi Mahallesi Fettan Söğütleri Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte, bariyerin yanından geçmeye çalışan Cengiz Zengin'in (33) kullandığı 43 RY 296 plakalı otomobile çarptı. Trenin yaklaşık 150 metre sürükledikten sonra durabildiği otomobilin şasisi ikiye bölündü. Makinist tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Cengiz Zengin'i Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada, Kütahya-Tavşanlı arasındaki demiryolu, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.