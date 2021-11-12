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Dünya

Tren kazasında iki bacağını kaybetti: Tazminat isterken 2 yıl hapis cezası aldı

12 Kasım 2021 09:33

Macaristan’da 2014 yılında tren kazasında bacaklarını kaybeden bir kişi, 1 milyar forint (yaklaşık 2,8 milyon Euro) tazminat almak için başvurduğu mahkemeden tazminat yerine 2 yıl hapis cezası aldı.

Macaristan’ın Szabolcs-Szatmar-Bereg ilçesinde yer alan Nyircsaszar köyünde 2014 yılında tren kazası sonucu iki bacağını kaybeden Sandor C. isimli kişi, 1 milyar forint (yaklaşık 2,8 milyon Euro) tazminat almak için açtığı davada mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Sandor C.'nin kazadan önce birçok sigorta şirketine yüksek riskli kaza ve hayat sigortası yaptırdığını belirterek, sigortadan para alabilmek için kendisini trenin altına attığına ve kasten sigorta şirketlerini dolandırmaya çalıştığına karar verdi. 7 yılın ardından 2 gün önce sonuçlanan davada, mahkeme Sandor C.’nin kazayı planladığına hükmetti.

Kararda, sahtekârlık yaptığı gerekçesiyle iki bacağını da kaybeden Sandor C., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce suç işlemediği için Sandor C.’nin hapis cezası 2 yıl ertelenirken, 2 yıl içinde herhangi bir suç işlemesi durumunda hapis cezasını çekeceği bildirildi. Sandor C. ve avukatı, karara itiraz etmek için hakimden 3 günlük süre istedi.

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