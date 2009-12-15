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Tren kazası davasında Türkiye mahkûm oldu

15 Aralık 2009 22:03

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tren kazasında yakınlarını kaybeden bir Türk ailesinin açtığı davada, Türkiye'nin maddi tazminat ödemesine karar verdi.

AİHM, ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı ve etkili soruşturma hakkını ilgilendiren maddelerinin ihlal edildiğine'' hükmetti.

Türkiye, karar gereği anneye 35 bin avro, çocuklara ise 25'er bin avro maddi tazminat ödeyecek.

Sevim Kalender, çocukları Adnan ve Aysun ile birlikte AİHM'de açtığı davada, tren kazasında kocası ve annesinin ölümünden tren işletmesini sorumlu tutmuştu.

Başvuruyu yapan aile, tren garında kapıdan indiklerinde yük vagonunun altına kalan yakınlarının hayatını kaybetmesinde tren işletmesinin yeteri güvenlik önlemi almayarak ihmalde bulunduğu görüşünü dile getirmiş ve Türkiye'de açtıkları davada haklarını alamadığını savunmuştu.

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