Tren hattında düzen eski haline döndü

Dünkü tren kazasının olduğu hatta gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda seferler eski düzenine döndü.
Dün gece süren çalışmalar sonrasında 2. vagon trenden ayrılırken, 60
tonluk ön kısmı 2 vinç vasıtasıyla uzun çabalar sonrasında raylar
üzerine oturtuldu. Tren daha sonra çekilerek istasyona götürüldü. Gece
boyunca süren çalışmalar sırasında ekiplerin üşümemesi için belli
aralıklarla ateş yakıldı. Sabah saatlerinde raylar onarılıp, tekrar
seferler başladı.
Cenazeler, gece 03.00 sıralarında yakınlarına teslim edildi. Mehmet
Öztürk'ün cenazesi Eskişehir, Murat Kürşat Yeşiltan'ın cenazesi Derince
İzmit, Turgay Yılmazbaş'ın cenazesi Bilecik, Derviş Yavuz Tekin'in
cenazesi İstanbul Beylikdüzü'ne gönderildi. Bir cenaze ise henüz teslim
alınmadı.
Bu arada, çevreyolu inşaat alanında çalışmalar da tekrar başladı.
11023 sefer sayılı Cumhuriyet Ekspresi, Bozüyük İstasyonu'nu geçtikten
5 dakika sonra, duble yolun çevreyolu inşaatı kesiminde, meyilli
arazide kayarak demir yoluna düŞen paletli işmakinesine çarpmıştı.
Kazada, 5 kişi ölürken, 21 kişi de yaralanmıştı