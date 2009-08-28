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Yaşam

Tren hattında düzen eski haline döndü

Dünkü tren kazasının olduğu hatta gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda seferler eski düzenine döndü.

28 Ağustos 2009 03:00

Dünkü tren kazasının olduğu hatta gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda  seferler eski düzenine döndü.

Dün gece süren çalışmalar sonrasında 2. vagon trenden ayrılırken, 60 tonluk ön kısmı 2 vinç vasıtasıyla uzun çabalar sonrasında raylar üzerine oturtuldu. Tren daha sonra çekilerek istasyona götürüldü. Gece boyunca süren çalışmalar sırasında ekiplerin üşümemesi için belli aralıklarla ateş yakıldı. Sabah saatlerinde raylar onarılıp, tekrar seferler başladı.

Cenazeler, gece 03.00 sıralarında yakınlarına teslim edildi. Mehmet Öztürk'ün cenazesi Eskişehir, Murat Kürşat Yeşiltan'ın cenazesi Derince İzmit, Turgay Yılmazbaş'ın cenazesi Bilecik, Derviş Yavuz Tekin'in cenazesi İstanbul Beylikdüzü'ne gönderildi. Bir cenaze ise henüz teslim alınmadı.
Bu arada, çevreyolu inşaat alanında çalışmalar da tekrar başladı.

11023 sefer sayılı Cumhuriyet Ekspresi, Bozüyük İstasyonu'nu geçtikten 5 dakika sonra, duble yolun çevreyolu inşaatı kesiminde, meyilli arazide kayarak demir yoluna düŞen paletli işmakinesine çarpmıştı. Kazada, 5 kişi ölürken, 21 kişi de yaralanmıştı

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