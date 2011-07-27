-TREN BİNAYA ÇARPTI: 3 ÖLÜ VARŞOVA (A.A) - 27.07.2011 - Polonya'da bir trenin 7 vagonunun raydan çıkarak binaya çarpması sonucu 3 kişi öldü. Polis sözcüsü Justyna Migdalska, Zwierzyn kentinde dün akşam meydana gelen kazada, yük treninin vagonlarının raydan çıkarak, istasyondaki bir binaya çarpması sonucu 2'si binada biri platformda olmak üzere 3 kişinin yaşamlarını yitirdiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma yapıldığı, ilk bulguların kazanın sebebinin, insan hatasından kaynaklandığını gösterdiği belirtildi.