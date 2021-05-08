Trazonspor'un Belhanda ve Feghouli planı

Gelecek sezon iddialı takım kurmak için çalışmalarına hız veren Trabzonspor ilk bombasını Younes Belhanda ile patlatmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer Belhanda ile 3 yıllık mukavelede prensipte anlaşma sağladı. Maaşı 1,5 milyon euro olacak. Galatasaray'dan ayrılması beklenen Feghouli'nin durumu da masaya yatırıldı. Bordo-mavili yönetim en makul şartlarda Feghouli'nin de işini bitirmek için çalışma yapıyor.



Fanatik'in haberine göre; bordo-mavili takımın kurmayları bu rakamı minimuma çekerek Belhanda'ya imza attırmak istiyor.



Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Istanbul'da transfer toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı Belhanda'nın transferine onay verdi.

31 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra yurt dışından da teklifler aldı ancak kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Faslı yıldızın ailesinin tercihi de Türkiye'de kalmaktan yana

Bordo-Mavililer, önümüzdeki sezon Galatasaray'dan ayrılması beklenen Feghouli için de çalışmalara başladı. Yüksek maaşı ve ilerleyen yaşı sebebiyle Cezayirli Feghouli'yi elden çıkarmaya bakan Galatasaray'ın Trabzonspor'la uzlaşma ihtimali çok güçlü.



Sarı-kırmızılılardan yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli'ye yapılacak teklif bonuslarla birlikte 2 milyon euroyu aşmayacak. Bu transferde Galatasaray'ın bonservis bedeli talep etmesi beklenmiyor ancak oyuncunun fedakarlık yapması gerekiyor.