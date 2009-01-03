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Travolta’nın oğlunu Kawasaki mi öldürdü?

Yakışıklı aktör John Travolta’nın 16 yaşındaki oğlu Jett Travolta, ailenin Bahamalar’daki tatili sırasında aniden öldü

03 Ocak 2009 02:00

Yakışıklı aktör John Travolta’nın 16 yaşındaki oğlu Jett Travolta, ailenin Bahamalar’daki tatili sırasında aniden öldü.

Travolta'nın evlat acısı - FOTOGALERİ

John Travolta ve aktris eşi Kelly Preston’ın en büyük çocukları olan Jett’in, 'Kawasaki' adı verilen çocuk hastalığı nedeniyle geçmişte de nöbetler geçirdiği bildirildi.

Ailenin Grand Bahama Adası’ndaki bir oteldeki tatili sırasında banyoda fenalaşıp yeni bir nöbet geçiren ve bu sırada kafasını yere çarpan Jett’i kurtarmak için çaba gösterildiği, ancak çocuğun olay yerinde öldüğü kaydedildi.

Kawasaki hastalığı nedir?

Jett her ne kadar Kawasaki hastalığından muzdarip olsa da uzmanlar, ölüm sebebinin bu hastalık olmayabileceğini belirtti. Genellikle erkek çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı ateş, kaşıntı, gözlerde kızarma, ayaklarda ve ellerde şişme ile kendini gösterebiliyor.

Bilim hala bu hastalığın sebebini anlayabilmiş değil. Kimi uzmanlar, hastalığın zehirli çevresel atıklardan kaynaklandığını düşünürken, kimi çevreler de bunun virütik bir hastalık olduğu görüşünde. Tedavi edilmediği takdirde Kawasaki hastalığı, ileri yaşlarda bile tehlikeli kan pıhtılaşmalarına, hatta kalp krizlerine neden olabiliyor. (Tempo24) 

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