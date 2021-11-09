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Dünya

Travis Scott, konserinde çıkan izdihamda ölen 8 kişinin cenaze masraflarını karşılayacağını açıkladı

AstroWorld, tüm bilet sahiplerine paralarının iade edileceğini bildirmişti

09 Kasım 2021 11:48

T24 Dış Haberler

Rapçi Travis Scott, ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'ndeki konseri sırasında çıkan izdihamda hayatını kaybeden 8 kişinin cenaze masraflarını karşılayacağını ifade etti.

Scott'ın temsilcisi, konser sırasında yaşananlardan etkilenenlere ücretsiz psikolojik destek verilmesi için BetterHelp ile rapçinin iş birliği yapacağını bildirdi. 

Açıklamada, "Bunlar, Travis'in etkilenenlere yardım etmek için verdiği söz kapsamında attığı ilk adım" denildi.

CNN'in aktardığına göre AstroWorld, tüm katılımcılara paralarının iade edileceğini bildirdi.

Scott'ın 8 kişinin öldüğü izdiham sırasında ve sonrasında konserine devam etmesi tepki çekmişti. Rapçinin partneri Kylie Jenner, sahnedeyken Scott'ın olanları fark etmediğini iddia etmişti.

 

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