Travestiye evinde infaz

T24 - Fatih’te ’Aycan’ takma adlı travesti Fevzi Yener evinde bıçaklanarak öldürüldü, birlikte kaldığı kadın arkadaşı ağır şekilde yaralandı





İstanbul Fatih’te bir daireden gelen çığlık sesleri üzerine olay yerine gelen polis, içeri girmek istedi. Çelik kapıyı açamayan polis, çağırdığı çilingirin de başarısız olması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı balyozla kırdı. İçeri giren polis, iki kişiyi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fevzi Yener’in boğazına aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde 8 bıçak darbesi bulunan Seyhan Özmemiş’in yaşadığını belirleyen sağlık ekipleri, yaralıyı merdivenden indiremeyince itfaiye merdiveni ile dışarı çıkardı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Seyhan Özmemiş’in de hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Olayı araştıran polis ekipleri, apartman sakinlerinin gürültüden sonra evden çıkan 3 kişiyi gördüklerini söylediklerini belirtti. Bunun üzerine polis, çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.





