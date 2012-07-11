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Yaşam

Travesti polis Fettan Ceyda ortadan kayboldu!

İstanbul Emniyeti’nde görev alan 28 yaşındaki polis memuru F.B.’nin transeksüel olduğu ortaya çıkmıştı

11 Temmuz 2012 10:08

Gündüz Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde koruma memuru olarak görev yapan gece ise internet üzerinden tanıştığı erkeklerle para karşılığı birlikte olan ‘Fettan Ceyda’ lakaplı polis memuru F.B. kayıplarda.

Vatan'ın haberine göre, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra meslekten ihraç edilen ve hakkında “fuhuşa yer temin etmek” suçlamasıyla dava açılan “‘Fettan Ceyda’nın, haberin yayınlanmasının ardından kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Eskort hizmeti veren bazı internet sitelerine de üye olan F.B.’nin, buradan bulduğu müşterilerle kendi evinde birlikte olduğu ve 1 saatlik ilişki karşılığı 250 TL aldığı öğrenildi. F.B. haberin yayınlanmasının ardından kullandığı tüm cep telefonlarını iptal ettiği belirlendi.

Zeytinburnu’nda oturduğu adreste polisin yaptığı operasyon sonrası yaklanan travestinin, daha sonra Avcılar’a taşınarak burada fuhuş yapmaya devam ettiği belirlendi. F.B.’nin Zeytinburnu’nda kiracı olarak oturduğu evin sahibinin de, F.B.’nin yakalanmasının ardından büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi. Ev sahibi, “Ben onu polis sanıyordum. Her zaman buradan resmi kıyafetle çıkıp göreve gidiyordu. Travesti olacağı aklıma bile gelmedi. Hareketleri normaldi. Hepimizi kandırmış. Evimde fuhuş yaptığını bilsem onu hemen kovardım” dedi.

 

Davadan beraat

 

Öte yandan F.B. hakkında 4 yıl hapis istemiyle Bakırköy 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan “fuhuşa yer temin etmek” davasında jet hızıyla karar verildiği ve F.B.’nin bu davadan beraat ettiği öğrenildi, ancak F.B., “Gayri ahlaki davranışlar” nedeniyle polislikten ihraç edilmekten kurtulamadı.

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GüngörenEmniyetkoruma memurFettan Ceydapolis

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