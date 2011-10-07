Travesti kardeşini hasta yatağında öldürdü



T24 - Gaziantep’te 27 yaşındaki Fevzi Çetin, travesti olan ve 2 yıldır evden ayrı yaşayan kardeşi 24 yaşındaki Ramazan Çetin’i, yüksekten düşme sonucu tedavi gördüğü hastane odasında 3 kurşunla öldürdü.





Cinayetten sonra soğukkanlılıkla hastane polisine teslim olan Fevzi Çetin’in, "Namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Gaziantep’te cinsel tercihi nedeniyle baskı gördüğü ailesini 2 yıl önce terk ederek yalnız başına yaşayan Ramazan Çetin, 4 Ekim’de yüksekten düşme sonucu yaralandı. Vucudunda kırıklar oluşan travesti Ramazan Çetin, Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Önce hastanenin ortopedi servisindeki kadınlar bölümüne alınan Çetin’in tedavisine, daha sonra erkek hastaların bulunduğu bölümde devam edildi.





Hastaların gözü önünde kardeşini öldürdü

Cinsel tercihi nedeniyle tepki gösteren ailesinden uzak durmaya özen gösteren travesti Çetin’in hastanede olduğunu öğrenen ağabeyi Fevzi Çetin, saat 18.45 sıralarında elinde tabanca ile kardeşinin tedavi gördüğü servisi bastı.

Görgü tanıkların ifadesine göre silahını çeken Fevzi Çetin, odadaki diğer hasta ve hasta yakınlarına dışarı çıkmalarını istedi. Ağabeyini silahla karşısında görünce şok geçiren Ramazan Çetin, hasta ve hasta yakınlarından çıkmamalarını isteyerek Fevzi Çetin’e yalvarmaya başladı.

Hasta yakınlarının da sakin olması konusunda uyarmaya çalıştığı Fevzi Çetin, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında silahını doğrulttuğu kardeşine kurşun yağdırdı. Hasta ve yakınları korku içinde kaçışırken, 1’i başına ikisi de vucuduna 3 kurşun isabet eden Çetin, tedavi gördüğü hastane odasında can verdi.





Hastene polisine teslim oldu

Cinayetten sonra soğukkanlılıkla servisten çıkan Fevzi Çetin, çevresindekilerin şaşkın bakışları arasında bir alt kattaki polis noktasına gitti. Burada belinden çıkarttığı tabancasını polise teslim eden Fevzi Çetin kardeşini öldürdüğünü belirtip, teslim oldu. Fevzi Çetin’in, teslim olurken, "Kardeşim travestilik yapıyordu.

Onu öldürdüm. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Fevzi Çetin gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Ramazan Çetin’in cenazesi ise ortopedi servisindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.









