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Dünya

Travesti askere vize

Sosyalist Zapatero hükümeti iktidarında, kadınlara iş ve kültürel yaşamda büyük haklar veren İspanya’da bir tabu daha aşıldı.

14 Şubat 2009 02:00

Avrupa’da maçoluğun kalesi olarak bilinen ancak Sosyalist Zapatero hükümeti iktidarında, kadınlara iş ve kültürel yaşamda büyük haklar veren İspanya’da bir tabu daha aşıldı.

İsmi Aitor G.R. olarak açıklanan bir travestinin orduya katılması için kadın Savunma Bakanı Carme Chacon’dan izin çıktı. Kadın olarak dünyaya gelen 28 yaşındaki Aitor, ergenlikten sonra cinsiyet değiştirerek erkek oldu. Erkek nüfus cüzdanına da sahip olan Aitor, iki kez orduya başvurdu ancak reddedildi. Bunun üzerine orduya dava açtı. İspanya’da büyük yankı bulan olayın ardından, Chacon, ordu kurallarının düzenleneceğini ve Aitor’a ordu kapılarının açılacağını söyledi.

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