Trasfere ihtiyaç yok

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, devre arasında sarı-kırmızılı takımın transfere ihtiyacı olduğunu düşünmediğini söylerken, Sivasspor'dan Mehmet Yıldız'ın transferinin gerçekleşmesi için de bazı şartların oluşması gerektiğini kaydetti.



Medyada görev yapan spor servisi müdürleri ve Galatasaray muhabirleriyle Polat Renaissance Otel'de bir araya gelen Adnan Polat, kahvaltı bölümünün ardından basın toplantısı düzenleyerek, yöneltilen soruları yanıtladı.



Açıklamasında, Galatasaray takımının aslında transfere ihtiyaç duymadığını aktaran Polat, Beşiktaş derbisinin ardından futbol komitesiyle bir toplantı yaptığını ifade ederek, "Toplantıda Murat Yalçındağ, Haldun Üstünel, Adnan Sezgin, Karl Heinz Feldkamp ve Michael Skibbe vardı. Genelde herkesin fikri aynıydı" dedi.



Transfer yapılabilmesi için bir boşluğun oluşması gerektiğini dile getiren Polat, özellikle son dönemde ismi gündemde olan Sivassporlu Mehmet Yıldız'a değinerek, şunları söyledi:



"Mehmet Yıldız bizim arzu ettiğimiz bir futbolcu. Faydası olacağına inandığımız biri. Ancak transferinin olabilmesi için şartların oluşması lazım. Sivaspor Başkanı Mecnur Odyakmaz ile oturup konuştuk. Mehmet Yıldız'ı ve başka futbolcuları görüştük. Her görüşmeden transfer çıkacak diye bir şey yok. Genel olarak iki kulübün birbirine sportif anlamda, sporcu anlamında ne gibi desteklerinin olabileceğini görüştük. Bugün veya sezon sonu ne yapabileceğimizi konuştuk. Sonunda bir transfer çıkabilir mi? Olabilir de olmayabilir de. Transferleri yaparken sadece bu sezonu düşünmüyoruz. Gelecekle ilgili de projelerimiz var. O projeler içinde Mehmet Yıldız bugün var, ama yarın daha çok var. Keşke Sivasspor'la bir noktaya gelinse ve transfer gerçekleşse. Mehmet Yıldız'ı sadece bugün için düşünmüyoruz."



"TAKIMDAN AYRILMAK İSTEYENE YARDIMCI OLURUZ"



Adnan Polat, başarılı oyuncuları Servet Çetin'e yurt dışından önemli teklifler olduğu ve nasıl bir yöntem izleyecekleri şeklinde yöneltilen bir soru üzerine, takımdan ayrılmak isteyen her futbolcuya, Galatasaray Kulübü'nün de menfaatlerini koruyarak yardımcı olacaklarını söylerken, Servet'le ilgili kendilerine gelen bir konunun bulunmadığını aktardı.



Galatasaraylı futbolcularla geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptığını anlatan başkan Polat, "Futbolcularımıza, 'sözleşmeniz var diye kendinizi esir zannetmeyin, biz burada esir ticareti yapmıyoruz' dedim. Galatasaray formasını giymek istemeyene, yurt dışında hayalini kurduğu takımdan teklif alana biz yardımcı oluruz. Bu, Servet için de geçerli. Ayrılmayı arzu eden varsa, gelir oturur, konuşuruz. Kulüp olarak kendi menfaatlerimizi de göz önüne alarak yardımcı olur, yol gösteririz. Kesinlikle gönül koymayız" diye konuştu.



Futbolcularla yaptığı görüşmenin ardından, kendisine gelen kimsenin olmadığını kaydeden Polat, Servet'in sözleşmesini de uzatabileceklerini vurgulayarak, "Uzatsak dahi 6 ay sonra gönlünde yatan bir kulüp ciddi teklifle gelirse, yine yardımcı oluruz" derken, genç oyuncularına yönelik tekliflere de değinerek, "Genç oyuncularımızın Avrupa'nın sıradan kulüplerine gitmelerine gönlüm razı olmaz. Daha 22-23 yaşındaki sporcuların maceraya girmesini istemiyorum. İngiltere'de ilk 6 sıradaki takımlara olabilir. Onlar sadece bizim sporcumuz değil, evlatlarımız da. İngiltere'nin büyüsüne kapılıp da sıradan bir takıma oyuncumu göndermem" ifadelerini kullandı.



"FEDERASYONA, MHK'YA VE DİĞER KOMİTELERE GÜVENİYORUZ"



Adnan Polat, son dönemde eleştirilerin hedefi olan Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve federasyona bağlı diğer komitelere güvenlerinin tam olduğunu vurguladı.



Futbol Federasyonu'nda göreve geldiği dönemde Mahmut Özgener yönetimini şartsız desteklediklerini hatırlatan Polat, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar ağzımızdan federasyon ve komiteleriyle ilgili olumsuz tek kelime duymadınız. Bundan sonraki dönemde de böyle olacak. Futbol Federasyonu'na, MHK'ya ve komitelerine güveniyoruz. Hatalar oluyor ve olmaya da devam edecek. Bunun bilincindeyiz. Maç neticesine göre adam yargılamayı Galatasaray olarak yapmayacağız. Bu ligi, bu hakemlerle oynayacağız. Hatalarına karşı biraz daha insaflı eleştirilerle gitmek lazım. Sadece kabahati hakemde buluyoruz. Biraz kendimizde de hata aramamız lazım. Aynı eleştiri bombardımanı aramızda herhangi birine yapılsa kimyası bozulur. Bu kadar tenkit altında sinirleri iyi dayanıyor ve iyi ayakta duruyorlar. Kendilerini birinci yarıdaki performanslarından ötürü kutluyorum. Belki hakemlerin atama şekilleriyle ilgili değişiklik olabilir. Formsuz olan dinlendirilebilir. Kulüplerimizin biraz daha anlayışlı davranmalarını rica ediyorum. Direkt şahısların kendilerine yönelik tepkilerden, taraftarları ayağa kaldırarak federasyon ile hakemleri sıkıntıya sokmaya, baskı altına almaya çalışmaktan vazgeçilmesi lazım. Bu yöntem uygulanır hale gelirse, Galatasaray'dan fazla kimsenin sesi çıkmaz ve etkisi de olmaz. Bu doğru bir yöntem değil. Biz hakemlerimizi destekleyerek, morallerini en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız."



DEMİRÖREN'İN AÇIKLAMALARINA YORUM YOK



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in son yıllarda bilinçli olarak yapılan çalışmalarla Türkiye'de 2 büyük kulübün bırakılmaya çalışıldığı şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Polat, yorum yapmaktan kaçındı.



Demirören'in açıklamalarıyla ilgili olarak polemiğe girmek istemediğini kaydeden Adnan Polat, Beşiktaş'ın dost bir kulüp olduğunu belirterek, "Bizim, ligin ilk 6 sırasındaki takımların maçlarını izleyen profesyonel bir heyetimiz var. Bizim ve diğer takımların maçlarındaki hakem yönetimi hakkında bu heyetten rapor alıyorum. Yapılan lehte ve aleyhte hataları gördüğümüz vakit, bir birine denk hatalar yapıldığını görüyoruz. Onun için hiç kimsenin başka sebepler aramamasını ve herkesin biraz hatayı kendinde aramasını istiyorum" şeklinde konuştu.



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Seyrantepe'de yapımı devam eden yeni stat projesinde, ileri sürüldüğünün aksine devlete büyük kaynak yarattıklarını söyledi.



Polat Renaissance Otel'de medya mensuplarıyla bir araya gelen Adnan Polat, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



Ali Sami Yen Stadı'nın üst hakkı ve Seyrantepe'de üst hakkına sahip oldukları arazinin bir bölümünden feragat ederek girdikleri yeni stat projesinde devlete kesinlikle yük olmadıklarını aktaran Polat, "Bu işten devlet karlı çıkıyor. Yeni stat projesinde devlete külfet olmuyoruz. Devlet, yatırımlarını yaptıktan sonra ciddi anlamda, bir kaç yüz milyon dolar gelir elde edecek. Biz külfet olmuyoruz, aksine ciddi anlamda para kazandırıyoruz. Bu para da Türkiye'deki gece kondu dönüşüm projelerinde 5 bin aileye ev olarak geri dönecek" diye konuştu.



Yeni stada Türk Telekom Arena adının verilmesi sonrası, Ali Sami Yen ruhunun nerede yaşayacağı şeklindeki bir soru üzerine, orada oluşacak spor kompleksinin tamamına Ali Sami Yen adının verileceğini vurgulayan Polat, stadın ayrıca, yaşanması muhtemel olağanüstü felaket durumlarında da merkez olarak kullanılacağını ifade etti.



"TAKIM KAPTANLIĞI KONUSU İDARİ BİR KARARDIR"



Casio Lincoln'ün takım kaptanı olarak bazı maçlarda sahaya çıkması ve Arda Turan'ın artık ikinci kaptanlığı dahi kabul etmeyeceği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Polat, kaptanlık konusunun tamamen idari bir karar olduğunu söyledi.



Geçen sene bekleneni verememesine karşın, bu sezon takımın yıldızı haline gelen Lincoln'ün UEFA Kupası'ndaki Hertha Berlin maçına kaptan olarak çıkmasının bir strateji olduğunu ve gayet de iyi yapıldığını aktaran Polat, kaptanlık kriterlerinin sadece takımın en eskisi olmaktan geçmediğini vurguladı.



Takımı yönetebilme, sürekli oynama gibi kriterlerin de kaptanlık için geçerli olduğunu ve buna benzer 20 kriter daha sayabileceğini dile getiren Polat, oldukça sert ifadeler kullanarak, şöyle konuştu:



"Kaptanlık konusu bir idari karardır. Futbolcular idari kararı eleştiremez ve yorum yapamazlar. Yapanlar ikaz edilir, tekrar edenler ise kadro dışı bırakılır. Bu durum, son olaylardan sonra kendilerine tekrar söylendi. Ben hiçbir oyuncumu tekrar ikaz etmem. Alt yapıda idmanda bulabilir kendini. İdari kararı futbolcu değerlendiremez. Onun işi değil. Çıkar oyununu oynar, takımının kazanması için katkıda bulunur. Kaptanın kim olacağına biz karar veririz. Futbolcu da bunu kabullenir. Kabullenmezse de Florya'nın 5 tane kapısı var. İstediğinden çıkar gider. Bir daha bunları hiçbir futbolcumdan duymayacağız. Antalya kampında kedilerine tekrar izah edeceğim."





"AĞIR BORÇ ALTINDA DEĞİLİZ"



Polat, Galatasaray Kulübü'nün yansıtıldığı gibi ağır borç yükü altında olmadığını aktararak, banka borçlarının 65 milyon Dolar'dan 55 milyon Dolar'a, borç alacak farkının da 155 milyon Dolar seviyesinden 95 milyon Dolar'a çekildiğini söyledi.



Kulüp olarak günlük kısa vadeli nakit akışında sıkıntılar yaşayabildiklerini anlatan Polat, "Yoksa orta vadede rakamlara bakınca, Galatasaray kredi borçlarını ve alacak farkını azaltmış durumda. Bizim harcamalarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama yetmiyor, diğer taraftan da 25 milyon taraftarı olan çok büyük bir camia bizden sportif başarı bekliyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Başarılı olup olmadığımızı zaman gösterecek" dedi.



"FB ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NA UEFA FİNALİ İÇİN DESTEK VERDİM"



Galatasaray Kulübü olarak UEFA Kupası'nı yeniden kazanmış gibi projeler geliştirdiklerini aktaran Polat, FB Şükrü Saracoğlu Stadı'na da UEFA Kupası finaline ev sahipliği yapması yolunda destek verdiğini anlattı.



Yaklaşık 2 yıl önce, 20 yıldır tanıdığı bir UEFA stat komiserinin ziyaret etmek için kendisini aradığını ve UEFA Kupası finaline ev sahipliği yapmaya aday olan FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nı incelemek için İstanbul'a geldiğini söylediğini dile getiren Polat, "Daha önce Şampiyonlar Ligi Finali'nde yaşadıkları trafik sıkıntısının, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda da kendilerini düşündürdüğünü bana aktardı. Ben de, 'Bence finali buraya vermelisin. Çok önemli bir stat. Trafik önemli değil. Biz de derbi maçları oynuyoruz ve yarım saatte normal bir şekilde dağılınıyor' dedim. Sonra duydum, final buraya verilmiş" ifadelerini kullandı.



Geride kalan sezonda şampiyon olmak istemelerinin temelinde, Şampiyonlar Ligi'ne katılma isteğinin yattığına dikkat çeken Polat, Steaua Bükreş'e elenmelerinin ardından da büyük üzüntü yaşadıklarını belirtirken, "Ama Yiğit Şardan, 'Üzülme belki de o tarafa doğru çekiliyoruz' dedi. UEFA Kupası zaten hep gider. Geliri çok az. Ama biz şimdiden o kupayı kaldıracağımıza inanarak, projelerimizi ona göre geliştiriyoruz. Bu sefer daha iyi kupa zaferini kullanabilmeliyiz" diye konuştu.



"FELDKAMP, GEÇEN SEZON PRENSİPLERİ NEDENİYLE AYRILMIŞTI"



Geçen sezonun bitimine 6 hafta kala teknik direktörlük görevinden ayrılan Alman teknik adam Karl Heinz Feldkamp'ın yeniden takımda görevlendirilmesine değinen Polat, yaşanan ayrılığın iletişim eksikliğinden ve Feldkamp'ın prensiplerinden kaynaklandığını vurguladı.



Polat, Feldkamp ile dostluklarının çok eskiye dayandığını ve Alman çalıştırıcıyı İspanya'da kurulu düzenini bozdurarak Galatasaray'ın başına getirdiğini anlatarak, şunları söyledi:



"Geçen sezon tamamen prensip nedenlerinden dolayı 6 hafta kala ayrıldı. Biraz da iletişimdeki sıkıntılardan dolayı 6 hafta kala çekti gitti. Kendi açısından haklıydı. Haklı olan birden fazla taraf vardı, ama neticede gitti. Bu olay dostluğumuzu bitirmedi. Yazın mavi yolculukta yine futbol konuştuk. Teknik danışmanlık görevi, geçen sene bu zamanlarda konuşup karar verdiğimiz bir konuydu. 'Bırakıp gittin, ama yarım kalan işlerini gel bitir' dedik. Borçlu hissediyordu kendini. Erken bırakıp gitmenin ezikliği de vardı. İki medeni insanız. Anlaşamadık diye küsüp, hayattaki yollarımızı değiştirmiş değiliz. Eylül, ekim aylarında da telefonla arardı. Tavsiyelerini gönderirdi. 'Gel burada yap bunları' dedik. Skibbe'yi eskiden tanıyan ve güvenen bir hoca. Skibbe'ye sorarsanız, gelmesinden dolayı çok mutlu oldu. Ne kadar doğru bir karar olduğunu sezon sonu gösterir. Alınan neticeler ölçü olur. Yarın Feldkamp'la yine kavga edebiliriz belki ama bu dostluğumuzu bozmaz."



"FUTBOLCULARIN BIRAKMA KARARI VERMESİ ÇOK ZOR OLUYOR"



Adnan Polat, Galatasaray'a büyük emekleri geçmiş Hakan Şükür, Hakan Ünsal, Arif Erdem, Bülent Korkmaz gibi eski oyuncuları neden kullanamadığı yönündeki bir soru üzerine, özellikle oyuncularla futbolu bırakma döneminde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti.



Galatasaray'la çok büyük başarılara imza atmış oyuncuların, Galatasaray'dan da çok ciddi maddi manevi şeyler kazandığını kaydeden Polat, şöyle devam etti:



"Bu tek taraflı değil. Örneğin Hakan Şükür Galatasaray'a çok şey verdi, mutluluklar yaşattı bize. Ortaya koyduğu performansın karşılığını veremeyiz. Bursaspor'dan Galatasaray'a transferini ben yapmıştım. Bu kulüp de ona Hakan Şükür olma imkanı, 'Kral' olma imkanı verdi. Büyük bir şöhret ve konum getirdi. Maddi anlamda büyük paralar kazandı. Biz futbolcularımızı onore ederek uğurlamak istiyoruz. Ama bir noktaya gelindiğinde, ayrılma vakti geldiğinde anlayıp kabul etmeleri çok zor oluyor. Devam etmek istiyorlar. Devam etmelerinin takıma, kulübe zarar vermeye başladığı dönemde geliyor. Bu durum, futbolu bırakma noktasına gelen her oyuncu için böyle. Onlar bırakmak istemeyince, biz bunu yapmak durumunda kalıyoruz. Bazı kararları almak zorundayız ve belli yaşa gelen futbolcular da saygı göstermek zorunda. Ben Hakan Şükür ve Bülent Korkmaz ile bir araya geldiğimde, önümüzdeki ayın 5'i gibi hep birlikte yemek yemeyi teklif ettim ve kabul ettiler. Galatasaray'la başarılara imza atmış, kahraman olmuş futbolcuların, kulüpten uzak durmalarını başkan olarak gönlüm kabul etmiyor. Çözeceğiz bu konuyu."