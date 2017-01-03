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Spor

Traore Karabükspor'dan ayrılmak istiyor

Karabükspor yöneticisi Tolga Gül, teklif gelmesi durumunda değerlendireceklerini söyledi

03 Ocak 2017 16:08

Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrılmak istediğini kendilerine ilettiğini açıkladı.

Gül, sezon başında transfer ettikleri Traore'nin ligin en kaliteli oyuncularından olduğunu ve sezonun ilk bölümünde attıkları 19 golün 7'sinin Traore'ye ait olduğunu belirterek, "Takıma katkısı çok büyük. Takım arkadaşlarıyla uyum içerisinde ancak Kardemir Karabükspor ülkemizin önemli kulüplerinden birisi. Menfaatleri her şeyin üstündedir.

Oyuncumuz Traore bize gitmek istediğini iletti. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir teklif gelirse gönderebiliriz. Henüz kesin bir teklif yok. Olursa yönetim kurulu olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

 

Oğlunu kaybetti

 

Bu sezon Karabük ekibiyle 13 maça çıkan ve bin 53 dakika sahada kalan Traore, 7 gol kaydetti.

Abdou Razack Traore, 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesine gitmek zorunda kalmış ve ligde iki hafta forma giyememişti.

Traore'nin, sezon sonunda kırmızı-mavili ekiple sözleşmesi sona eriyor

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