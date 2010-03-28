Transseksüeller de açılım istedi

T24-

Dernek merkezinde açıklama yapan Öykü Evren, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aleviler, Ermeniler, Kürtler ve Romanlar için açılım yaptığını hatırlattı.Kendilerinin de bu ülkenin vatandaşları olduğunu vurgulayan Evren, "Biz de yasal haklarımızı istiyoruz. Dışlanmak istemiyoruz. Toplumun içinde insanca yaşayalım istiyoruz. Bu nedenle hükümetten bizimle ilgili bir çalışma istiyoruz" diye konuştu.Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın "Eşcinsellik hastalıktır" açıklamasını da eleştiren Öykü Evren, Bakan Kavaf'ın yaptığı bu açıklamayla, toplumun nefretini kendilerinin üzerine çektiğini de öne sürdü.Travesti ve transeksüellerin çok zor şartlar atında yaşadıklarını, aileleri ve toplum tarafından dışlandıklarını kaydeden Öykü Evren şöyle konuştu:"Fuhuş dışında hiçbir seçenekleri yok. Ben pembe kimlikli bir kadın olarak iş bulamıyorum. Bu durumun arkadaşlarım için ne derece zor olduğunu ben daha iyi biliyorum. Fuhuş yamak zorunda bırakılan travesti ve transseksüellerin topluma kazandırılması ve bir proje kapsamında istihdam edilmesini istiyorum. AB'den bu konuyla ilgili yığınla proje var. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmak istiyoruz.En azından buna engel olmasınlar. Mesela ben, el sanatları üzerine üretim merkezi açmak istiyorum. 4- 5 arkadaşım buradan ekmek paralarını kazanabilirler. Bize destek olsunlar. Bizden korkmasınlar. Biz vebalı değiliz. Bizim de anne-babamız var. Bizim fuhuş dışında neden başka seçeneğimiz yok? Neden bize sahip çıkılmıyor. Kürtlere, Alevilere sahip çıkıyorlar. Peki, biz ne olacağız? Hükümetten travesti ve transseksüeller için de açılım istiyoruz"