Transseksüel hostes dönemi başlıyor

T24

Taylandlı bir havayolu şirketi transseksüellere hostes olma fırsatı tanıyarak diğer birçok firmaya da örnek oldu.Nisan ayında uçuşlara başlayacak olan P.C. Air’in genel müdürü Peter Chan, Bence bu insanlar sadece eğlence sektöründe değil, çok iş grubunda kariyer sahibi olabililer. Birçoğunun hayalinde hostes olmak yatıyordu ve ben de hayallerini gerçekleştirmelerini mümkün kıldım.’ diyor.İşe alınan transseksüeller arasında 2007'de transseksüellere özel güzellik yarışması Miss Tiffany "katoey"de birinci olan, Thanyarat "Film" Jiraphatpakorn da var. Taylan’da basında çıkan habere göre, şirkete 100 dolayında transseksüel iş başvurunda bulundu. Şimdiye kadar 6 ‘Ladyboy’u olan şirket, transseksüel hostes sayısını arttırmayı planlıyor.