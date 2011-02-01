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Yaşam

Transseksüel hostes dönemi başlıyor

Tayland'da bir havayolu şirketi transseksüellere hostes olma imkanı sunarak ülkede bir ilki gerçekleştirdi.

01 Şubat 2011 02:00

T24 - Tayland'da nisan ayında uçuşlara başlayacak olan bir havayolu şirketi transseksüellere hostes olma imkanı sunarak ülkede bir ilki gerçekleştirdi.

Transseksüel hostes dönemi başlıyor

Taylandlı bir havayolu şirketi transseksüellere hostes olma fırsatı tanıyarak diğer birçok firmaya da örnek oldu.

Nisan ayında uçuşlara başlayacak olan P.C. Air’in genel müdürü Peter Chan, Bence bu insanlar sadece eğlence sektöründe değil, çok iş grubunda kariyer sahibi olabililer. Birçoğunun hayalinde hostes olmak yatıyordu ve ben de hayallerini gerçekleştirmelerini mümkün kıldım.’ diyor.

İşe alınan transseksüeller arasında 2007'de transseksüellere özel güzellik yarışması Miss Tiffany "katoey"de birinci olan, Thanyarat "Film" Jiraphatpakorn da var. Taylan’da basında çıkan habere göre, şirkete 100 dolayında transseksüel iş başvurunda bulundu. Şimdiye kadar 6 ‘Ladyboy’u olan şirket, transseksüel hostes sayısını arttırmayı planlıyor.


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