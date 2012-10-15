'Transız, buradayız, alışın, gitmiyoruz!' eylemi bugün yapılacak

Avcılar’da devam eden transfobik linç ve sürgün politikalarına karşı LGBT (eşcinsel, trans haber portalı- Kaos GL) örgütleri bugün akşam Meis Sitesi önünde basın açıklaması yapacak.

Son bir kaç haftadır Avcılar’da Meis Sitesi’nde yaşayan trans kadınlara dönük nefret ve şiddetin karşısında durabilmek, bu ayrımcılığa karşı ses çıkarabilmek için, İstanbul LGBT Dayanışma Derneğinin çağrısıyla, bugün akşam (15 Ekim Pazartesi) saat 18.30’da, site önünde basın açıklaması düzenlenecek.

Daha önce İstanbul’da Pürtelaş ve Ülker sokaklarında, Ankara’da ise Eryaman’da yaşanan transfobik linç ve sürgün politikası bu kez Avcılar’da hayata geçirilmişti. “Mahalle sakinleri” ve polis işbirliğiyle gerçekleşen operasyonda 15 trans vatandaş seks işçiliği yaptıkları gerekçesiyle evlerinden gözaltına alınmıştı.

Sitede oturan bir grup, ekim ayı başlarından itibaren trans vatandaşları kendilerini rahatsız ettikleri gerekçesiyle tencere ve tavalarla protesto etmişti.

Avcılar ilçesinde yaşayan trans sakinlerin oturdukları siteden ayrılana kadar her gün saat 22.00’de toplanarak “fuhuş olaylarını” protesto adı altında nefret çağrısı yapan grup, “travestileri hayatımızda istemiyoruz” demişlerdi.

Buna karşı Avcılar’da linç girişimine maruz kalan transseksüeller ile LGBTT örgütleri, linç girişimini gerçekleştirenler ile sessiz kalan polis için suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Suç duyurusunda Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne, söz konusu kişilerin, "tehdit", "konut dokunulmazlığının ihlali", "ayrımcılık", "hakaret", "nitelikli hırsızlık", "mala zarar verme", "kin ve düşmanlığa tahrik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri belirtildi.

Adliye önünde açıklama yapan linç mağduru translar ile Hebun LGBT, İstanbul LGBTT, Kaos GL, Lambdaİstanbul, Pembe Hayat LGBTT dernekleri ile Siyah Pembe Üçgen Derneği ve SPoD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurmuşlardı.

Avcılar'da devam eden bu transfobik olaylara karşı, LGBT örgütleri Avcılarda buluşacak.

Avcılar’a hareket öncesi Taksim’de İstanbul LGBT Dayanışma Derneği’nde buluşma saati, 16.30 olarak duyuruldu.

15 Ekim Pazartesi

Saat: 18:30 - Meis Sitesi önü / Avcılar (İ.B.B. Sosyal Tesisler metrobüs durağı yanı)

Mecidiyeköy metrobüs durağında buluşma: 17.30