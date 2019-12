Transformers'ın devam filmi yolda

Megan Fox'un başrolünde yer aldığı filmin konusu ise şöyle:Sam Witwicky, Transformers'ın kökenleri ve dünya üzerindeki tarihçesi konusunda yeni detaylar keşfeder. Topladığı bilgiyi ele geçirmek isteyen şeytani ruhlu Deceptionlar onun peşindedir. En büyük mücadele, Mısır'daki Giza piramitlerinde gerçekleşecektir. Çünkü aranan tapınak bu bölgededir....John Miller'ın Mısır'da ki sette Meagan Fox'la yaptığı röportajda setin ortamı ve Mısır'ın büyülü atmosferinde çekilen filmle ilgili ipuçları okuyacaksınız ayrıca Transformers hayranlarını da sevindirelim. Serinin devamı çekilecek!Geri döndüğüm için heyecanlıydım. Çünkü böyle muazzam ve kaotik bir setten ayrıldığınız ve normal bir sete yani daha düşük bütçeli bir sete gittiğiniz zaman, bir sahnenin çekimi 3 gün sürüyor burada bir günde filmin yarısını çekiyoruz bu sebeple çok ilginç ve eğlenceli. Setin mantığı çok farklı.Evet Shia ile çok iyi arkadaşız onu ölümüne severim. Benim en iyi arkadaşlarımdan biri, bu yüzden çok kolaydı.Sam ve Mikaela’nın ilişkilerinin iki yıl sonrası, bu sebeple biraz romantizm ve heyecan eksiliyor.Birbirlerinde sıkılmıyorlar ama yaşlı ve evil çiftler gibi ufak tefek şeyler yüzünden ağız dalaşına giriyorlar sürekli.Her zaman … Çok eminim ki koşturmadan çektiğimiz hiçbir sahne olmadı, dolayısıyla bol hareketli geçti ve çok yoruldum.Gerçekten bu ikisi arasındaki bağlantıyı daha once düşünmemiştim, ama burda korku ve saygınlık arası bir şey hissediyorum. Bulunmaktan keyif aldığım bir yer. Doğru olup olmadığından emin değilim ama 1930’ dan beri çekim yapılmasına izin verilen tek filmiz, bu da bizim için oldukça özel. Buraya geldiğimizden beri piramitlerin insanlar tarafından mı yoksa uzaylılar tarafından mı yapıldığını tartışıyoruz. Şu an kafamda olan soru bu.Dünyanın en zeki insanı olan Scott Farrar ile ‘Nasıl oluyor da bugünün teknolojisi ve bilgisayarların yardımıyla piramitlerin nasıl inşaa edildiğini anlayamıyoruz’ diye konuşuyordum . Herkesin kendine sorduğu bir soru bu. Nasıl oluyor da bundan binlerce yıl once kütüklerle halatlarla ve sandallarla bu piramitleri inşaa ettiler?New Mexico'da kumulların olduğu Beyaz Kum’da Shia’yla ben çok zorlandık, çünkü çok koşuşturmacalı bir sahneydi ve o zaman bel ağrım vardı. Bir an sahne hiç bitmeyecek sandım.Öncelikle bunun kaç paraya mal olduğunu gördük, ayrıca karakterler çok gençti ve kimse onları 30 yaşında görmek istemezdi. Bu yüzden devam filmini bir an önce çekmeliydik.Bunun bir parçası olmak muhteşem bir övgü. Onu yaptığımda daha çaylaktım benim gerçek ilk filmimdi. Ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yoktu. Her sahnede çok korkuyordum kamera bana her çevrilişinde dekorun bir parçası olmak istedim. Konuşmak için bile ağzımı açmaya kokuyordum. Ama haklısın film setlerinde çalıştıkça her rolle birlikte doğal olarak oyuncu oluyorsun . Daha çok çalıştıkça daha az korku duymaya başlıyorsun ve kamera karşısında daha doğal görünüyorsun.Devastator.Her şeyi herkesin gözünün önünde parçalıyorBu derece derece oldu. Birden bire uyandığımda hayatım değişmedi, haftadan haftaya aydan aya oldu. Ama değiştiğim için etrafımdakilere aptalca şakalar yapamam. Çocukların da bizi izlediğinin farkına varmamız gerekiyor. İnsanlar sizi rol model alıyor ve bu geniş sorumluluk duygusu siz bunu istemeseniz ya da hazır değilseniz bile sizi bu şekilde davranmaya itiyor.Mike sette saç ve makyaj yapılmasında pek hoşlanmıyor ve bende makyaj için yarım saatten fazla o sandalyede oturmak istemiyorum. Bu yüzden işlerini çok çabuk hallediyorlar. Ayrıca bir kere makyaj yaparak bütün günü öyle geçiriyorum.Yanılıyorsun! New Mexico’dayken saçlarımı yaptılar ve helikopterler vardı ve bu da kum fırtınalarına sebep oldu. Kum fırtınası saçlarımı gerçekten çok seksi bir şekle soktu. Kum, saçlar için iyidir, saçlarınızı harika gösterir.Bu doğru. Çünkü Jennifer’s Body adlı filmed bir zombiyi oynadığım için kilo vermek zorunda kalmıştım. Çünkü filmin hikayesinde Jennifer zombiye dönüşen bir ergendi ve kademe kademe kilo vermesi gerekiyordu. Bu sebeple oldukça kilo vermek zorunda kaldım. 15 kilo kadar kaybettim.Çok zayıftım ve hiç sağlıklı değildim. Michael aşırı zayıf kadın imajından hoşlanmıyor, sağlıklı bir görüntü istiyordu ve böylelikle verdiğim kiloları geri aldım.Etrafında dolaştım ve en kısa zamanda içlerini gezeceğim. İnanılmaz güzeller ama şu an üzerlerinde grafiti olması çok üzücü. İnsanların buna izin vermeleri çok ahlaksızca.Tabii ki, bence hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var ama kendimizi şarj ettikten sonra çok eğlenceli olacağından şüphem yok.Bu bölümde bir motorsiklet dükkanında çalışıyorum. Ducati motorlarını tamir ediiyorum. Filmde de birini sürmek gerekiyor ama ilerlemek için beni itecek birine ihtiyacım oldu. Sahneyi çektik ama bence yeniden çekmemiz gerekiyor çünkü gerçekçi görünmüyor.Harikaydı. Kışın Kanada’daydık ve donuyorduk, bu yüzden otelden veya karavandan çıkamıyorduk. Bu beni depresyona soktu ama karakterim için mükemmeldi.