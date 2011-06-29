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Kültür-Sanat

'Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü' vizyona girdi

"Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü (Transformers: Dark of the Moon)" filmi, vizyona girdi.

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Bilim kurgu ve macera sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çeken "Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü (Transformers: Dark of the Moon)" filmi vizyona girdi.


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Tüm dünya sinemalarında aynı anda gösterime girecek filmi, Michael Bay'ın yönetiyor. Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel ile Tyrese Gibson'ın oynadığı filmde, dünyanın geçmişine ait gizemli bir olayın, büyük bir savaşa yol açması ve "transformer"ların insanları kurtaramayacak duruma gelmesi anlatılıyor.
 

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