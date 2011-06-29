'Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü' vizyona girdi

T24 -



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Tüm dünya sinemalarında aynı anda gösterime girecek filmi, Michael Bay'ın yönetiyor. Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel ile Tyrese Gibson'ın oynadığı filmde, dünyanın geçmişine ait gizemli bir olayın, büyük bir savaşa yol açması ve "transformer"ların insanları kurtaramayacak duruma gelmesi anlatılıyor.



