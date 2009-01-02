T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Transformers 2 geliyor

Dizi ve animasyondan sonra beyazperdeye taşınan Transformers, ikinci filmiyle sinemada fırtınalar estirecek.

02 Ocak 2009 02:00

Tüm dünya televizyonlarında büyük bir beğeni ile izlenen, dizi ve animasyondan sonra beyazperdeye taşınan Transformers, ikinci filmiyle sinema dünyasında fırtınalar estirmeye devam edecek.

Transformers 2 çekimlerinden ilk görüntüler - VİDEO
Transformers'da intikam zamanı - FOTOGALERİ

Cybertron gezegeninden gelen robotlar arasındaki savaşın anlatıldığı filmin başrollerini Megan Fox, Isabel Lucas, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Ramon Rodriguez, Shia LaBeouf gibi isimler paylaşıyor.

Çekimlerinin bir bölümü Mısır'da yapılan filmin aksiyon sahneleri, Pentagon'un özel izniyle New Mexico'daki bir füze üssünde gerçekleştirildi.

Piramitleriyle ünlü Giza'daki çekimler için Kahire yönetiminin tarihte ilk kez izin verdiği film ekibi, savaş sahneleri için Pentagon tarafından görevlendirilen ve aralarında bir yarbayın da bulunduğu uzman bir ekipten danışmanlık aldı.

Filmde Pentagon'un izniyle Amerikan ordusuna ait olan 2 adet A-10 Thunderbolt II 'Warthog' jeti, 6 adet F-16 savaş uçağı, 10 adet zırhlı Humvee model araç, 2 Abrams ve 2 Bradley model tank, 2 adet füze rampası ve 2 zırhlı personel taşıyıcı kullanıldı.

2009'da vizyona girecek olan "Transformers 2" (Transformers Revenge of the Fallen) filminin çekimleri devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24