Transformers 2 geliyor

Cybertron gezegeninden gelen robotlar arasındaki savaşın anlatıldığı filmin başrollerini Megan Fox, Isabel Lucas, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Ramon Rodriguez, Shia LaBeouf gibi isimler paylaşıyor.Çekimlerinin bir bölümü Mısır'da yapılan filmin aksiyon sahneleri, Pentagon'un özel izniyle New Mexico'daki bir füze üssünde gerçekleştirildi.Piramitleriyle ünlü Giza'daki çekimler için Kahire yönetiminin tarihte ilk kez izin verdiği film ekibi, savaş sahneleri için Pentagon tarafından görevlendirilen ve aralarında bir yarbayın da bulunduğu uzman bir ekipten danışmanlık aldı.Filmde Pentagon'un izniyle Amerikan ordusuna ait olan 2 adet A-10 Thunderbolt II 'Warthog' jeti, 6 adet F-16 savaş uçağı, 10 adet zırhlı Humvee model araç, 2 Abrams ve 2 Bradley model tank, 2 adet füze rampası ve 2 zırhlı personel taşıyıcı kullanıldı.2009'da vizyona girecek olan "Transformers 2" (Transformers Revenge of the Fallen) filminin çekimleri devam ediyor.