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Spor

'Transferleri Aragones yapmıştır'

28 Nisan 2009 16:12


Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının kadrosuna dair seçimlerin kulüp başkanı Aziz Yıldırım tarafından değil, teknik direktör Luis Aragones tarafından yapıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugünkü bazı gazetelerde, futbolculardan Uğur Boral'ın iki haftadır kadroda yer almamasına neden olarak kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın gösterildiğine dikkat çekilerek, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Kulüp açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

''İddia edildiği gibi başkanımızla Uğur Boral arasında bu yönde herhangi bir tartışma yaşanmadığı gibi, kadroya dair seçimler başkanımız tarafından değil, teknik direktör Luis Aragones tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, Sayın Aragones'in, Ankaragücü maçından sonra, Uğur Boral'ın kadroda yer almamasına dair sorulan soruya verdiği yanıt sırasında, bu haberi kaleme alanların da orada bulunduğu unutulmalıdır.''

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