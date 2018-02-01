Transferlere 1 milyar Euro'nun üzerinde harcama yaptılar

İSTANBUL,(DHA) - TRANSFER sezonunun kapanmasına az bir süre kalırken, tüm dünyada 1 milyar Euro üzerinde para akışı sağlandı. Transfer döneminin en bonkör takımı Barcelona, en çok harcama yapılan ligi ise Premier Lig oldu.

BARCELONA\'NIN EN PAHALI OYUNCUSU COUTİNHO

Barcelona, uzun zamandır peşinde olduğu Brezilyalı orta saha oyuncu Philippe Coutinho için Liverpool\'a 160 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca Katalan ekibi Yerry Mina için Palmeiras\'a 12 milyon Euro ödeme yaptı. Mina, bu transferle birlikte Barcelona\'nın da ilk Kolombiyalı futbolcusu oldu.

LIVERPOOL\'A EN PAHALI DEFANS OYUNCUSU

Transfer sezonun en çok harcama yapan ilk 10 takımı arasında 6 Premier Lig ekibi bulunuyor. Liverpool, sezon başında kadrosuna katamadığı Hollandalı defans oyuncusu Virgil van Dijk için Southampton\'a 85 milyon Euro bonservis bedeli ödedi ve ara transfer döneminde bu transferi gerçekleştirdi. Bir defans oyuncusu için ödenen en yüksek bedel ile transfer olan Dijk, 2015 yılında Celtic\'ten Southampton\'a 16 milyon Euro\'ya transfer olmuştu.

CITY DAHA DA GÜÇLENDİ

Transfer dönemlerinin en merak uyandıran takımlarından olan Manchester City, devre arası transfer dönemini de boş geçmedi ve transfere 72 milyon Euro\'luk bir bütçe ayırdı. Fransız futbolcu Aymeric Laporte için Athletic Bilbao\'ya 65 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen City, New York City\'den Jack Harrison için de 4 milyon Euro harcadı. Jack Harrison, transferinden hemen sonra Middlesbrough\'ya kiralık gönderildi. Ayrıca Hollanda\'da Zwolle forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Philippe Sandler için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi ancak oyuncu kiralık olarak kulübünde forma giymeye devam edecek.

COSTA YUVASINA DÖNDÜ

Atletico Madrid, eski golcüsü Diego Costa\'yı tekrardan Madrid\'e getirmek için Chelsea\'ye ödediği bonservis bedeli ise 66 milyon Euro oldu.

ARSENAL\'DEN BEKLENEN TRANSFER

Transfer döneminin en çok merak edilen isimlerinden olan Pierre-Emerick Aubameyang için Arsenal, Borussia Dortmund\'a yaklaşık 65 milyon Euro gibi bir ödeme yaptı. Ayrıca Arsenal, Konstantinos Mavropanos için Yunan takımı PAS Giannina\'ya 2 milyon Euro bir ödemede bulundu.

CHELSEA\'DEN 3 TRANSFER

Premier Lig\'de geçen sezonun şampiyonu olan Chelsea, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Eksik bölgelere transfer isteyen Conte, Roma\'dan sol bek Emerson ve Everton\'dan genç futbolcusu Ross Barkley ve Arsenal\'den golcü futbolcu Olivier Giroud için toplam 54 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

EVERTON, HÜCUMA YATIRIM YAPTI

Premier Lig\'de istediği sonuçları alamayan ve ara transfer dönemini hareketli geçiren Everton, Theo Walcott için Arsenal\'e 28 milyon Euro, Cenk Tosun için ise Beşiktaş\'a 27 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek hücum hattını güçlendirdi. Ayrıca Everton, Manchester City\'den Mangala\'yı kiraladı.

ÇİN\'E TANIDIK BİR İSİM

Yapılan sansasyonel transferlerle gündeme gelen Çin\'de ise ara transfer döneminde büyük paralar harcanmadı ancak Burak Yılmaz\'ın eski takımı Beijing Guoan, Bursaspor forması ile Süper Lig\'de boy göstermiş olan Cedric Bakambu için Villarreal\'e 40 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

FRANSIZIN YERİNE İSPANYOL FUTBOLCU

Aymeric Laporte\'nin Manchester City\'e transferi sonrası stoper ihtiyacını gidermek adına Real Sociedad\'ın İspanyol defans oyuncusu Inigo Martinez\'i transfer eden Atletico Bilbao, 32 milyon Euro\'luk bir ödeme yaptı.

TOTTENHAM HOTSPUR\'A BREZİLYALI MOURA

Tottenham, Paris Saint-Germain\'de forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Moura için yaklaşık 29 milyon Euro bonservis bedelini ödeyerek futbolcuyla Mayıs 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.