Transferin son gününde baş döndüren gelişmeler

ALİ DANAŞ -İSTANBUL -DHA

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş\'ta baş döndüren gelişmeler yaşanıyor.

Gece geç saatlerde Torino\'dan Adem Ljajic transferini sonuçlandıran ve oyuncuyu İstanbul\'a getiren Siyah beyazlılar, Burak Yılmaz transferi ve gidecek oyuncular konusunda da müthiş hareketli saatler yaşıyor.

Burak\'ı transfer edebilmek için kadrosundan en az iki santrforu göndermek niyetinde olan transfer komitesi, Vagner Love için Galatasaray\'ın dün akşam yaptığı teklife olumlu cevap verdi ve Sarı kırmızılıların son kararını beklemeye geçti. Yaz transfer döneminde kendisine gelen tüm transfer tekliflerini düşünmeden reddeden Mustafa Pektemek\'i ise ikna çabaları sürüyor. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi kalan Pektemek hiç bir şeklide takımdan ayrılmayı kabul etmiyor ve bir anlamda transfer komitesinin elini kolunu bağlıyor. Söz konusu oyuncuların gitmesi halinde Burak Yılmaz transferinin bu akşam sonuçlandırılması bekleniyor.

Öte yandan kadroda düşünülmeyen Orkan Çınar\'ın Adana Demirspor\'a kiralık gitmesine kesin gözüyle bakılırken, diğer genç oyuncular Umut Nayır ve Güven Yalçın için de transferin biteceği saate kadar kiralama teklifleri değerlendirmeye alınacak.