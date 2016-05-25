Transferin gözdesi Serdar Aziz, oynamak istediği takımı açıkladı

Bursaspor’da transfer gündemini en çok meşgul eden Serdar Aziz’in, yakın çevresine gitmek istediği kulüp için kararını verdiğini söylediği öğrenildi. Milli stoperin, “Tercihim Beşiktaş’tan yana” dediği bildirildi.

Bursa.com’un haberine göre, 26 yaşındaki futbolcunun, geçen sezonki hocası Şenol Güneş’le çalışmayı istediğini etrafına söylediği ifade edildi. Şenol Güneş’in de “Serdar Aziz’i beğeniyorum. Ben işin teknik tarafındayım. Ancak idari konu Başkanların işi” şeklinde dün verdiği demeç de bu transferin rotasının hangi kulüp olacağını ortaya koyar nitelikte…

Son olarak Hamza Hamzaoğlu’nun, İstanbul’da Milliyet Yılın Sporcuları Ödül Töreni’nde gazetecilere, “Serdar Aziz, talibi çok olan bir oyuncu, herhalde tutmamız zor gözüküyor bu sene. Keşke kadromda olabilseydi, diye düşünüyorum. Ama Serdar’ın açısından baktığımızda da, artık başka ufuklara açılması gerekiyor. İnşallah onun için de hayırlısı olur” şeklinde demeç vermesi, Bursaspor kaptanının yuvadan uçmasının an meselesi olduğu görüşünü güçlendiriyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve West Ham’ın talip olduğu Serdar Aziz için Bursaspor’un 7 milyon Euro bonservis bedeli istediği, önümüzdeki günlerde Beşiktaş’ın resmi teklifle yeşil-beyazlı yönetimin kapısını çalacağı gelen haberler arasında…